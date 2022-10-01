Повномасштабна війна РФ проти України: 399 дітей загинули, ще понад 783 постраждали
Росіяни вбили 399 дітей, поранили ще 783 та пошкодили 295 закладів освіти від початку повномасштабної війни проти України
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 1 жовтня 2022 року більше ніж 1182 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 399 дітей загинуло та понад 783 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, тому що в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 402, Харківській - 232, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 29.
Унаслідок ракетного удару росіян по гуманітарній колоні в Запоріжжі загинуло двоє дітей віком 10 і 14 років. Трирічна дитина отримала пораненняю
У Миколаєві 30 вересня окупанти поранили 17-річну дівчину
У ніч на 1 жовтня від ворожого обстрілу міста травмувалося 3-місячне немовля.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю", - зауважили ювенальні прокурори.
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