Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Більше ніж 1064 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 7 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 703", - наголосили ювенальні прокурори.

Інформація не остаточна, адже її продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 371, Харківській - 197, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 59, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.

На Миколаївщині 5 серпня внаслідок обстрілу Березнегуватського району отримала поранення 17-річна дівчина.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2211 закладів освіти. З них 230 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

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