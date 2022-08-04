Повномасштабне вторгнення РФ: із травня до України повернулося 30 тис. учнів
З травня до України повернулося 30 тис. учнів, іще 641 тис. перебуває за кордоном через повномасштабне вторгнення РФ
Про це заявив очільник МОН Сергій Шкарлет в етері загальнонаціонального телемарафону.
"Орієнтовно було 4 млн 200 учасників освітнього процесу, за кордоном сьогодні перебуває 641 тис., за нашими підрахунками. Але є певна тенденція, адже на початку травня була 671 тис. дітей (за кордоном, - ред.), на сьогодні - 641 тис., тобто 30 тис. дітей вже повернулися", - наголосив міністр.
Сергій Шкарлет зауважив, що, пропри велику кількість вимушених переселенців, на всіх учнів вистачить закладів освіти.
Також голова МОН виключив можливість офлайн-навчання в населених пунетах, де тривають активні бойові дії.
- 3 серпня очільник МВС Денис Монастриський заявив, що до 30% шкіл в Україні готові до початку нового навчального року в офлайн-режимі з погляду безпеки та наявності укриття.
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