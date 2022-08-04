Про це заявив очільник МОН Сергій Шкарлет в етері загальнонаціонального телемарафону.

"Орієнтовно було 4 млн 200 учасників освітнього процесу, за кордоном сьогодні перебуває 641 тис., за нашими підрахунками. Але є певна тенденція, адже на початку травня була 671 тис. дітей (за кордоном, - ред.), на сьогодні - 641 тис., тобто 30 тис. дітей вже повернулися", - наголосив міністр.

Сергій Шкарлет зауважив, що, пропри велику кількість вимушених переселенців, на всіх учнів вистачить закладів освіти.

Також голова МОН виключив можливість офлайн-навчання в населених пунетах, де тривають активні бойові дії.

3 серпня очільник МВС Денис Монастриський заявив, що до 30% шкіл в Україні готові до початку нового навчального року в офлайн-режимі з погляду безпеки та наявності укриття.

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