Третина українських шкіл готові до офлайн навчання, — Денис Монастирський

Про це заявив очільник МВС Денис Монастирський в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Точна кількість з'ясується "ближче до Дня незалежності, щоб розуміти, скільки шкіл розпочнуть навчання офлайн, з виходом дітей безпосередньо в класи".

Денис Монастирський сказав, що міністерство "закріпило за кожною школою відповідального рятувальника в регіоні. Це буде не один рятувальник на кілька шкіл, а конкретна особа – конкретне прізвище, яка має відповідати за те, як готова чи не готова школа до нового навчального року. Власне, за нашими оцінками, вже добігає до 30% готовності шкіл по всій Україні".

У частині шкіл країни новий навчальний рік розпочнеться, за словами міністра, в онлайн-режимі, зокрема, в тих регіонах, де ведуться активні бойові дії.

У тилових регіонах країни, зокрема, Львівській, Тернопільській, Закарпатській областях, ведеться підготовка до офлайн-навчання.

"Щобільше, ми там маємо велику кількість ВПО, серед яких багато дітей, що підуть в школу. Тому там якраз іде підготовка по готовності укриття в школах. Це можуть бути відповідно оснащені підвали, або перші поверхи шкіл, але за умови їх правильного оснащення. ДСНС вже давно надали рекомендації, конкретні схеми та приклади, як це має виглядати. Сьогодні органи самоврядування працюють над тим, щоб це можна було забезпечити", - заявив Монастирський.

Очільник МВС зауважив, що сільські школи в тилових регіонах країни, на його думку, в трохи гіршому стані з точки зору безпеки та укриття, у порівнянні з міськими.

"Більше готові школи в містах, тому в сільських школах розглядаються альтернативні варіанти, як, наприклад, довіз дітей в сусідню школу, де забезпечено укриття… Я переконаний, що там, де це можливо буде зробити, питання довозу дітей буде вирішуватись, щоб діти могли розпочати навчання в безпеці",- підкреслив Монастирський.

17 липня очільник ОВА заявив, що 30% навчальних закладів на Черкащині не готові до очного навчання.

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