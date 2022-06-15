Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 15 червня 2022 року більше ніж 892 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 313 дітей загинуло та понад 579 поранено", - зазначили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, адже їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 291, Харківській - 169, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

У Золочеві на Львівщині 14 червня від уламків російської ракети постраждало немовля.

На Харківщині 13 червня через обстріл із "градів" П'ятницького й Малинівки було поранено трьох дітей віком 3 місяці, 11 та 17 років.

Стало відомо про загибель ще 25 дітей віком від 4 до 17 років на Донеччині внаслідок бомбардувань із березня по травень. Серед убитих 21 дитина була з Маріуполя.

Від прямого влучання російського снаряда в будівлю в Маріуполі загинула вся родина керівника одного з управлінь міської ради із двома дівчатками 13 та 15 років.

У травні росіяни обстріляли Лиман на Донеччині та вбили чотирьох дівчат.

Унаслідок обстрілу Маріуполя було поранено 48 дітей віком від 4 місяців до 17 років.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1985 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.

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