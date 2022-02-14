Повномасштабного наступу Росії на Україну не буде на 99%, - експосол Чалий

Про це він заявив у програмі "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.



"З вірогідністю в 99% кажу, що повномастштабного з усіх країв входження в Україну техніки, всього російського контигенту, обстрілів ракетами, авіацією не буде. Я даю на це 1% і не більше. Чи можливий варіант деескалації, коли взагалі Росія відходить і залишить нас в спокої - теж малоймовірно", - сказав Чалий.



На його думку, головна помилика України та Макрона із Шольцем - "ми думаємо, що ми щось принесемо Путіну і він закінчить цю атаку на Україну".



"Не буде цього - не чекайте. Там тільки буде зупинка перед сильною українською позицією. Позиція "компромісів" - вона не веде до миру, а перетягує цю проблему на далі. Зіткення зараз гібридне з кібератаками, переркриванням постачання енергоресурсів, газу, електрики. Легалізація своєї військової присутності в ОРДЛО - цей сценарій може бути. Він зараз найбільш вірогідний. У цьому сценарії є участь військ, але це не захоплення Києва, Дніпра і Харкова. Захопити великі міста вони без великих жертв не зможуть", - підсумував дипломат.





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