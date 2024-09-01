Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Пояснюємо Можна роздивитись листочки рослин та камінці на дорозі: що таке український БпЛА СКІФ і як його використовують на війні
Огляд

Можна роздивитись листочки рослин та камінці на дорозі: що таке український БпЛА СКІФ і як його використовують на війні

1 вересня, 2024 неділя
18:47
Пояснюємо дрон Skif

Такої великої кількості безпілотників, як у російсько-українській війні, досі не використовували в жодній іншій війні. Через це в Україні серйозно прогресує виробництво дронів – відкриваються компанії, постійно розробляють нові моделі безпілотників і вдосконалюють виробництво старіших моделей

Зміст

Що таке БпЛА СКІФ і як його створювали

СКІФ (SKIF) – це український безпілотний літальний апарат типу "монокрило", розроблений компанією Culver Aviation. Безпілотник розроблений компанією Culver Aviation (раніше ІТЕС).

Робота над його розробкою розпочалась ще в лютому 2014 року – друг Олександра Даниленка, майбутнього CEO Culver Aviation, сконструював безпілотник, яким хотів підтримати ЗСУ на тлі вторгнення росіян у Крим. БпЛА літав по координатах і передавав відео. Після агресії на Донбасі друзі створили волонтерську групу і зосередилися на створенні розвідувального безпілотного літального апарату для фронту. Перші екземпляри збирали в гаражі за власні гроші й тестували в полях біля Києва. 

На основі цієї групи була створена компанія ІТЕС. Вона виготовляла БпЛА, що отримали назву Patriot, про які говорили перші особи держави. Завдяки застосуванню на фронті, безпілотник вдалося вдосконалити – встановили високоточну камеру, тепловізор і батарею для до двох годин автономного польоту. Згодом почали робити композитні корпуси з кевларом, скловолокном, карбоном. 

У 2016 році компанія вирішила створити цивільну версію "патріотів", щоб монетизувати свою роботу. Новий дрон передусім сконструйований для аерофотознімання, картографування, вимірювання контурів полів та площі. Виробники залишили корпус, двигун, батарею, а тепловізор і відеокамеру забрали, замінивши камерою для повнокадрового картографування. Новий БпЛА отримав назву SKIF. "Скіф", запущений у серійне виробництво у 2021 році, є восьмим поколінням літака з моменту його створення. 

дрон Skif

Фото: Telegram Михайла Федорова

Переваги БпЛА СКІФ

Виробники називають головними перевагами БпЛА SKIF малий розмір і простоту конструкції. Крім того, "скіфи" обладнані надзвичайно потужною камерою.

"Якість зображення нетипова для літака такого розміру: з камерою на 60 Мп, яка дає точність до 1 см на піксель в плані, можна роздивитись окремі листочки культури та камінці на дорозі", – пише ІТС.

Також відзначають зручний старт апарату та його надійну посадку. Дрон не має системи шасі й приземляється за допомогою парашута. Політ – повністю автоматичний. Передбачений також захист від вологи та від механічних впливів. Безпілотник здатен на дві години активної роботи в повітрі та на велику відстань автономного польоту. За один раз проводить детальну зйомку території у 1500 гектарів (15 км кв).

Технічні характеристики БпЛА СКІФ

  • Розмах крил – 1,5 м,
  • Злітна вага – 3,8 кг,
  • Протяжність польоту – до 130 км,
  • Тривалість польоту – до 120 хв,
  • Крейсерська швидкість – 70 км/год,
  • Максимальна висота польоту – до 2000 м,
  • Робоча висота польоту – 50-500 м,
  • Максимально допустима швидкість вітру – до 14 м/с в польоті,
  • Роздільна здатність камери для повнокадрового картографування – 61 MP,
  • Безперервне знімання – 30FPS,
  • Розмір зображення – до 9504х6336 пікселів.

дрон Skif

Фото: techiia.com

 

Як БпЛА SKIF використовують на війні

Хоча СКІФ розробляли як цивільну версію військового безпілотника, зрозуміло, що дрон широко використовують захисники України. Зокрема в серпні 2022 року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про закупівлю 80 БпЛА "Скіф" для Армії дронів. Згодом були повідомлення про менші закупівлі таких дронів для потреб ЗСУ. Наприклад на три дрони SKIF гроші збирав журналіст Михайло Ткач, ще сім передали на початку 2023 року Головному управлінню розвідки, повідомляв Еспресо.

"Безпілотники SKIF допоможуть нашим воїнам проводити успішну розвідку на передовій. Вони мають потужну камеру, працюють в умовах радіоелектронної боротьби та можуть залетіти в глибокий тил окупантів", – зазначив голова мінцифри Федоров.

"Скіфи" проводять швидке фотографування поверхні землі з повітря й точна прив'язують знімки до географічних координат, що значно полегшує життя українським військовим, зокрема для коригування вогню по скупченнях загарбників, техніки чи складах боєприпасів. Також під час війни безпілотники широко застосовують для фіксації руйнувань після ракетних чи артилерійських атак військ РФ.

Виробники кажуть, що хоча SKIF створювали для цивільних комерційних завдань, їх можна ефективно застосовувати на війні.

"Українській армії потрібні ясні очі в небі, а наші літаки як раз швидко збирають інформацію з повітря та дають чітку картинку. У певних сферах вони дуже корисні. Підрозділи, які отримали літаки, передають хороші відгуки про технічні характеристики апаратів і про комплексну систему моніторингу як таку. За один заряд батареї SKIF може пролетіти 60 км туди й повернутися назад або облетіти квадрат території в 10 тис. га. На фотографіях, які він знімає, видна кожна травинка, бо на літаку встановлений найсучасніший фотоапарат з високою роздільною здатністю", – розповідав керівник Culver Aviation Олександр Даниленко. 

Він каже, що БпЛА SKIF часто передають для ЗСУ, не просячи грошей. Крім того, у Culver Aviation кажуть, що принципово не працюють за державні кошти. 

"Якщо в нас будуть замовлення від офіційних представників держави для ЗСУ на виготовлення дрон-комплексів, ми запитаємо лише про необхідну кількість. Гроші для виготовлення залучимо самі коштом власних обігових коштів та від закордонних донорів тощо", – каже Даниленко.

дрон Skif

Фото: techiia.com

 

Як випробовували БпЛА СКІФ

Інженери Culver Aviation детально розповіли про тести, яким піддавали безпілотник SKIF. Так дрон поміщали у спеціальну "дощову" камеру, переконавшись у його вологостійкості – "Скіф" прекрасно працював після чотирьох годин імітації дощу. Також безпілотник тестувався під штучним вітром. Виявилося, що літак може злітати за швидкості вітру вище 20 м/с, та для отримання чітких зображень та продовження терміну експлуатації апарату гранично допустимий рівень обмежили у 10 м/с. Робочою температурою "скіфів" є від -15°C до + 35°C. Однак найкритичнішою для дрона є температура близько нуля. 

"Проведення температурних тестів показало, що обмеження польотів БпЛА діє лише в діапазоні від -2°C до +2°C, оскільки за таких умов існує велика ймовірність обмерзання корпусу літака. Висновок випробувачів: SKIF може літати за будь-якої температури, окрім граничної з 0°C", – пояснили виробники.

Щодо висоти, то "Скіф підіймали й до 4000 м, однак у підсумку для отримання якісних знімків визначили висоту до 1200 м. 

"Перед тим, як стати в стрій, кожен готовий SKIF має зробити три тестові вильоти без жодних збоїв. Тільки після цього його передають в експлуатацію. Однак робота інженерів з апаратом не закінчується: через кожні 100 годин нальоту борт проходить повну перевірку", – переконують виробники.

Системи безпеки та навігація БпЛА SKIF

Система безпеки "скіфів" передбачає автоматичне уникнення інших літальних апаратів в повітрі. SKIF обладнаний інерціальною системою навігації, що вмикається при аварійній втраті основної бортової навігації. Автономний GPS-маяк дозволяє відстежувати розташування БпЛА SKIF на будь-якій відстані через GSM-мережу.

Запуск двигуна під час зльоту відбувається автоматично, на безпечній відстані від оператора. Також передбачене блокування двигуна та сервоприводів, що захищає оператора під час роботи поблизу БпЛА СКІФ. У разі надзвичайної ситуації в небі автоматична система відкриває парашут.

Бортовий геодезичний приймач розроблений з технологією real-time kinematic (RTK) і post processing kinematic (PPK) глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS). Двочастотна GNSS – це система навігації від компанії, з якою Culver Aviation має ексклюзивний контракт на виробництво. Це підвищує точність координат у цифрової карти "скіфів". 

Теги:
Статті
Новини
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
зброя для України
Читайте також:
Автор Ксенія Золотова
31 серпня, 2024 субота
У США оборонний підрядник передав конфіденційні технології Китаю, Росії та Ірану
Калінінград
Автор Влад Дідусь
30 серпня, 2024 п'ятниця
"Заклеїли рот скотчем та поставили на коліна": у Росії під арешт потрапила пара, яка заговорила українською мовою
путін, путлер
Автор Ірена Моляр
31 серпня, 2024 субота
Путіну на Монголію байдуже, йому важливо створити прецедент: політолог Сушко про арешт російського диктатора за мандатом МКС
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.92
    Купівля 40.92
    Продаж 41.4
  • EUR
    Купівля 45.3
    Продаж 45.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
1 вересня
18:42
Російська ракета впала поблизу Биківнянських могил у Києві, ледь не знищивши частину польського військового цвинтаря
18:39
Інтерв’ю
Ядерний шантаж Путіна перестав працювати, над ним уже насміхаються в РФ, - Піонтковський
18:31
Авіаударом росіян по Часовому Яру знищено під'їзд 5-поверхівки: троє людей поранені
РФ завдала авіаудару по Сумах 1 вересня: є поранені
18:23
У Норвегії готуються прихистити дресованого кита імовірно з РФ, якого ЗМІ підозрювали у шпигунстві
У Норвегії знайшли мертвим кита Хвальдимира, якого підозрювали у шпигунстві на користь Росії
18:08
Оновлено
РФ атакувала Харків 1 вересня
Росіяни 1 вересня вдарили 10 ракетами по Харкову: у палаці спорту, ТРЦ та біля гідропарку поранено 44 людини, серед них 7 дітей
18:03
Митрополіт Онуфрій
Віряни та священники УПЦ МП написали Онуфрію листа з проханням вийти з РПЦ
17:54
Аналітика
навчання ЗСУ
Місія (не)здійсненна: чи можуть західні військові інструктори прибути в Україну. Пояснюємо
17:48
Німецькі політики Бйорн Гьокке та Сара Вагенкнехт
На сьогоднішніх виборах у східній Німеччині очікується перемога пропутінських ультраправих та ультралівих
17:35
Оновлено
"Верес" - "Лівий Берег" 1:3 (01.09.2024)
"Лівий берег" вирвав перемогу у "Вереса", "Динамо" перемогло "ЛНЗ Черкаси". Розклад і результати матчів 5-го туру УПЛ
17:23
Олімпіада-2024, Париж, Тріумфальна рака
Змагання з тріатлону на Паралімпіаді-2024 перенесли через погану якість води в Сені
17:12
Інтерв’ю
Джо Байден і Володимир Зеленський
Настрій нашого воєнно-політичного керівництва позитивний, чого давно не було, бо з’явилися нові аргументи, - Безсмертний
16:50
на фото: генерал-лейтенант Олександр Павлюк
Знищено майже 37 тисяч окупантів та понад 6 тисяч одиниць техніки: Павлюк назвав втрати росіян за серпень
16:22
Ексклюзив
путін, путлер
"У будь-яку іншу країну, яка ратифікувала Римський статут, Путін не поїде": політолог Рейтерович пояснив, чому диктатор РФ поїде саме в Монголію
15:59
обстріл Харкова
Українські розслідувачі: вдарити по Харкову 30 серпня наказав полковник Лобода з Воронежа
15:09
Інтерв’ю
на фото: Олександр Положинський
"Я ніколи не уявляв себе Рембо, та для мене було важливо взяти в руки зброю і захищати країну", - Олександр Положинський
15:08
сектор Гази
ООН розпочала вакцинацію дітей від поліомієліту в Газі в умовах бойових дій
15:08
США не вважають, що F-16 в Україні був збитий дружнім вогнем із Patriot, - NYT
15:02
Обстріл Курахового 1 вересня
Війська РФ з "ураганів" атакували будинки в Кураховому: 3 людей загинули, 9 постраждали
14:53
Шимон Головня, Польща
Україна має стати членом ЄС попри розбіжності щодо Волинської трагедії, - спікер польського сейму Головня
14:25
Пашинян заявив про заморозку участі Вірменії в ОДКБ на всіх рівнях
14:06
ЗСУ заявили, що Росія не дає евакуаційний коридор для жителів Курської області
14:05
лікар гінеколог аборт
Уряд Польщі ухвалив нові правила, які підтверджують легальність абортів
13:46
Окупанти здійснили артобстріл Нікопольщини: 2 постраждалих, пошкоджені газогін і ЛЕП
13:23
OPINION
Віталій Портников
Чому Зеленський усунув Олещука
13:06
Оновлено
На Полтавщині підлітки зґвалтували на пляжі 12-річного хлопця: місцевих поліцейських відсторонено від розслідування
12:55
Оксана Зубковська
Паралімпіада 2024: Україна здобула "золото" у стрибках в довжину
12:52
У Словаччині через загрозу вибуху тимчасово закрили два аеропорти
12:49
Сирський
"Ситуація складна, але росіяни зазнають відчутних втрат": Сирський про становище на Покровському напрямку
12:17
літо
Сонячно і сухо всюди, окрім двох регіонів: прогноз погоди на 2 вересня від Наталки Діденко
12:09
вибух
Росіяни пошкодили цивільне підприємство у Люботині на Харківщині: троє людей поранені
11:59
обстріл Харківщини
За минулий тиждень РФ випустила по Україні 160 ракет, 780 КАБів і 400 дронів, - Зеленський
11:47
Оновлено
У Москві після атаки БПЛА палає НПЗ та ДРЕС, також горить електростанція у Тверській області
11:31
Fatman Scoop
Американський репер Fatman Scoop помер під час свого концерту, втративши свідомість на сцені
11:15
Оновлено
Росія вдарила по вантажних зерновозах на Сумщині
Росія вдарила по вантажних зерновозах на Сумщині: загинула людина, є поранені
11:06
Олександр Камишін
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Камишін очолив Федерацію шахів України
10:30
За добу росіяни 20 разів обстріляли Донеччину: є загиблий, поранено 4 цивільних
10:18
Сектор Гази
У тунелях під сектором Гази знайшли тіла 6 ізраїльських заручників
10:17
Хорватія
Хорватія передала Україні роботизовану систему розмінування
09:51
Атака шахедів, ЗСУ
"Били по українському зерну": сили ППО за ніч ліквідували 8 з 11 ворожих "шахедів"
09:42
Камала Гарріс
Гарріс закликала Трампа залишати мікрофони постійно включеними під час дебатів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV