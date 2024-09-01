Можна роздивитись листочки рослин та камінці на дорозі: що таке український БпЛА СКІФ і як його використовують на війні

Що таке БпЛА СКІФ і як його створювали

СКІФ (SKIF) – це український безпілотний літальний апарат типу "монокрило", розроблений компанією Culver Aviation. Безпілотник розроблений компанією Culver Aviation (раніше ІТЕС).

Робота над його розробкою розпочалась ще в лютому 2014 року – друг Олександра Даниленка, майбутнього CEO Culver Aviation, сконструював безпілотник, яким хотів підтримати ЗСУ на тлі вторгнення росіян у Крим. БпЛА літав по координатах і передавав відео. Після агресії на Донбасі друзі створили волонтерську групу і зосередилися на створенні розвідувального безпілотного літального апарату для фронту. Перші екземпляри збирали в гаражі за власні гроші й тестували в полях біля Києва.

На основі цієї групи була створена компанія ІТЕС. Вона виготовляла БпЛА, що отримали назву Patriot, про які говорили перші особи держави. Завдяки застосуванню на фронті, безпілотник вдалося вдосконалити – встановили високоточну камеру, тепловізор і батарею для до двох годин автономного польоту. Згодом почали робити композитні корпуси з кевларом, скловолокном, карбоном.

У 2016 році компанія вирішила створити цивільну версію "патріотів", щоб монетизувати свою роботу. Новий дрон передусім сконструйований для аерофотознімання, картографування, вимірювання контурів полів та площі. Виробники залишили корпус, двигун, батарею, а тепловізор і відеокамеру забрали, замінивши камерою для повнокадрового картографування. Новий БпЛА отримав назву SKIF. "Скіф", запущений у серійне виробництво у 2021 році, є восьмим поколінням літака з моменту його створення.

Фото: Telegram Михайла Федорова

Переваги БпЛА СКІФ

Виробники називають головними перевагами БпЛА SKIF малий розмір і простоту конструкції. Крім того, "скіфи" обладнані надзвичайно потужною камерою.

"Якість зображення нетипова для літака такого розміру: з камерою на 60 Мп, яка дає точність до 1 см на піксель в плані, можна роздивитись окремі листочки культури та камінці на дорозі", – пише ІТС.

Також відзначають зручний старт апарату та його надійну посадку. Дрон не має системи шасі й приземляється за допомогою парашута. Політ – повністю автоматичний. Передбачений також захист від вологи та від механічних впливів. Безпілотник здатен на дві години активної роботи в повітрі та на велику відстань автономного польоту. За один раз проводить детальну зйомку території у 1500 гектарів (15 км кв).

Технічні характеристики БпЛА СКІФ

Розмах крил – 1,5 м,

Злітна вага – 3,8 кг,

Протяжність польоту – до 130 км,

Тривалість польоту – до 120 хв,

Крейсерська швидкість – 70 км/год,

Максимальна висота польоту – до 2000 м,

Робоча висота польоту – 50-500 м,

Максимально допустима швидкість вітру – до 14 м/с в польоті,

Роздільна здатність камери для повнокадрового картографування – 61 MP,

Безперервне знімання – 30FPS,

Розмір зображення – до 9504х6336 пікселів.

Фото: techiia.com

Як БпЛА SKIF використовують на війні

Хоча СКІФ розробляли як цивільну версію військового безпілотника, зрозуміло, що дрон широко використовують захисники України. Зокрема в серпні 2022 року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про закупівлю 80 БпЛА "Скіф" для Армії дронів. Згодом були повідомлення про менші закупівлі таких дронів для потреб ЗСУ. Наприклад на три дрони SKIF гроші збирав журналіст Михайло Ткач, ще сім передали на початку 2023 року Головному управлінню розвідки, повідомляв Еспресо.

"Безпілотники SKIF допоможуть нашим воїнам проводити успішну розвідку на передовій. Вони мають потужну камеру, працюють в умовах радіоелектронної боротьби та можуть залетіти в глибокий тил окупантів", – зазначив голова мінцифри Федоров.

"Скіфи" проводять швидке фотографування поверхні землі з повітря й точна прив'язують знімки до географічних координат, що значно полегшує життя українським військовим, зокрема для коригування вогню по скупченнях загарбників, техніки чи складах боєприпасів. Також під час війни безпілотники широко застосовують для фіксації руйнувань після ракетних чи артилерійських атак військ РФ.

Виробники кажуть, що хоча SKIF створювали для цивільних комерційних завдань, їх можна ефективно застосовувати на війні.

"Українській армії потрібні ясні очі в небі, а наші літаки як раз швидко збирають інформацію з повітря та дають чітку картинку. У певних сферах вони дуже корисні. Підрозділи, які отримали літаки, передають хороші відгуки про технічні характеристики апаратів і про комплексну систему моніторингу як таку. За один заряд батареї SKIF може пролетіти 60 км туди й повернутися назад або облетіти квадрат території в 10 тис. га. На фотографіях, які він знімає, видна кожна травинка, бо на літаку встановлений найсучасніший фотоапарат з високою роздільною здатністю", – розповідав керівник Culver Aviation Олександр Даниленко.

Він каже, що БпЛА SKIF часто передають для ЗСУ, не просячи грошей. Крім того, у Culver Aviation кажуть, що принципово не працюють за державні кошти.

"Якщо в нас будуть замовлення від офіційних представників держави для ЗСУ на виготовлення дрон-комплексів, ми запитаємо лише про необхідну кількість. Гроші для виготовлення залучимо самі коштом власних обігових коштів та від закордонних донорів тощо", – каже Даниленко.

Фото: techiia.com

Як випробовували БпЛА СКІФ

Інженери Culver Aviation детально розповіли про тести, яким піддавали безпілотник SKIF. Так дрон поміщали у спеціальну "дощову" камеру, переконавшись у його вологостійкості – "Скіф" прекрасно працював після чотирьох годин імітації дощу. Також безпілотник тестувався під штучним вітром. Виявилося, що літак може злітати за швидкості вітру вище 20 м/с, та для отримання чітких зображень та продовження терміну експлуатації апарату гранично допустимий рівень обмежили у 10 м/с. Робочою температурою "скіфів" є від -15°C до + 35°C. Однак найкритичнішою для дрона є температура близько нуля.

"Проведення температурних тестів показало, що обмеження польотів БпЛА діє лише в діапазоні від -2°C до +2°C, оскільки за таких умов існує велика ймовірність обмерзання корпусу літака. Висновок випробувачів: SKIF може літати за будь-якої температури, окрім граничної з 0°C", – пояснили виробники.

Щодо висоти, то "Скіф підіймали й до 4000 м, однак у підсумку для отримання якісних знімків визначили висоту до 1200 м.

"Перед тим, як стати в стрій, кожен готовий SKIF має зробити три тестові вильоти без жодних збоїв. Тільки після цього його передають в експлуатацію. Однак робота інженерів з апаратом не закінчується: через кожні 100 годин нальоту борт проходить повну перевірку", – переконують виробники.

Системи безпеки та навігація БпЛА SKIF

Система безпеки "скіфів" передбачає автоматичне уникнення інших літальних апаратів в повітрі. SKIF обладнаний інерціальною системою навігації, що вмикається при аварійній втраті основної бортової навігації. Автономний GPS-маяк дозволяє відстежувати розташування БпЛА SKIF на будь-якій відстані через GSM-мережу.

Запуск двигуна під час зльоту відбувається автоматично, на безпечній відстані від оператора. Також передбачене блокування двигуна та сервоприводів, що захищає оператора під час роботи поблизу БпЛА СКІФ. У разі надзвичайної ситуації в небі автоматична система відкриває парашут.

Бортовий геодезичний приймач розроблений з технологією real-time kinematic (RTK) і post processing kinematic (PPK) глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS). Двочастотна GNSS – це система навігації від компанії, з якою Culver Aviation має ексклюзивний контракт на виробництво. Це підвищує точність координат у цифрової карти "скіфів".