Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Пояснюємо Від ікони кіно до скандальної участі в московському кінофестивалі: що відомо про Вуді Аллена та інші конфузи з ним
Огляд

Від ікони кіно до скандальної участі в московському кінофестивалі: що відомо про Вуді Аллена та інші конфузи з ним

Юрій Мартинович
26 серпня, 2025 вiвторок
16:29
Пояснюємо

Культовий 89-річний американський режисер Вуді Аллен, автор "Енні Гол" та "Опівночі в Парижі", дистанційно виступив на московському кінотижні. Його участь викликала шквал критики: МЗС України назвало це ганьбою, а сам Аллен пояснив, що не підтримує Путіна, проте вважає важливим "зберігати мистецькі розмови"

Зміст

Еспресо розповість більше про постать Вуді Аллена, зокрема, про його скандальну натуру та можливі причини участі в московському кінофестивалі.

Хто такий Вуді Аллен: коротка біографія та найвідоміші фільми

На фото: Вуді Аллен на 80-му Венеційському кінофестивалі

Вуді Аллен на 80-му Венеційському кінофестивалі, фото: GettyImages

 

Вуді Аллен (справжнє ім'я Аллен Стюарт Коніґсберґ) – американський кінорежисер, актор, сценарист і комік, народжений 1 грудня 1935 року в Нью-Йорку. 

Він виріс у єврейській родині середнього класу в Брукліні, де рано почав писати жарти для газет і радіо. У 1950-х роках Аллен працював комедійним сценаристом для телебачення, а в 1960-х перейшов до стендапу та кіно. 

Його кар'єра охоплює понад 50 фільмів, де він часто грає головні ролі, зображаючи невротичних інтелектуалів у комедіях про стосунки, життя та філософію. Аллен виграв чотири "Оскари" (три за найкращий сценарій і один за найкращу режисуру), а також численні інші нагороди, включаючи "Золотий глобус" і BAFTA. Він відомий як один з найплідніших режисерів сучасності, знімаючи фільм майже щороку.

Серед його найвідоміших фільмів, визнаних світом класикою: "Енні Гол"  (1977) — романтична комедія про стосунки, яка виграла "Оскар" за найкращий фільм і вважається одним з найкращих фільмів усіх часів за версією Американського інституту кіно. 

Також класикою вважаються, такі його фільми, як: "Мангеттен" (1979) – чорно-біла ода Нью-Йорку; Ганна та її сестри  (1986) – сімейна драма-комедія; "Злочини та помилки" (1989) – філософська трагікомедія; "Опівночі в Парижі" (2011) – фантастична комедія про подорожі в часі. 

Аллен відомий нью-йоркськими сетингами, дотепними діалогами та автобіографічними елементами, але його кар'єра завжди була затьмарена скандалами.

Ситуація з московським кінофестивалем

25 серпня цього року Вуді Аллен взяв участь у Moscow International Film Week (Московський міжнародний кінотиждень), де виступив віртуально через відеозв'язок. 

Фестиваль, організований у Москві, включає про-кремлівських діячів і пропагандистів, таких як модератор дискусії Федір Бондарчук – член партії "Єдина Росія" і відкритий прихильник Путіна. 

Під час сесії "Легенди світового кіно" Аллен хвалив російське кіно, згадуючи радянську екранізацію "Війни і миру", говорив про свої минулі поїздки до Росії та СРСР, і заявив, що міг би зняти фільм у Москві чи Санкт-Петербурзі, якщо з'явиться така можливість. 

Він також зазначив, що завжди любив російське кіно і не є політичним режисером. 

Інформація про його участь стала відомою ще до події, викликавши міжнародний скандал на тлі триваючої російсько-української війни. Реакція в Україні, зокрема МЗС, була різко негативною. Міністерство закордонних справ 25 серпня оприлюднило заяву, назвавши участь Аллена "ганьбою та образою жертвам серед українських акторів і кінематографістів, які загинули або були поранені від російських воєнних злочинів". Також МЗС звинуватило режисера в "відбілюванні" російських злочинів і використанні культури як інструменту пропаганди. 

Аллена навіть додали до бази "Миротворець", який фіксує ворогів України, звинувативши в "публічній підтримці російської агресії" та "свідомій участі в російському пропагандистському заході під час російсько-української війни". 

У відповідь на критику Аллен оприлюднив заяву 26 серпня, пише видання The Guardian. Він заявив: "Щодо конфлікту в Україні, я твердо вважаю, що Володимир Путін абсолютно неправий", і засудив вторгнення, кажучи, що війна, яку спричинив Путін є жахлива.

Однак він захистив свою участь, наголосивши, що "припинення художніх розмов ніколи не є добрим способом допомогти", і виступив за продовження культурного обміну попри політичні конфлікти. 

Громадська та політична позиція Аллена, інші скандали та резонансні вчинки

Вуді Аллен несе дочку у 1989 році, через три роки почнуться розмови про сексуальне насильство над нею з його боку, фото: CNN

 

Аллен неодноразово заявляв, що є аполітичним: "Я не думаю про політичні чи соціальні рухи", фокусуючись на мистецтві, а не на політиці. Він також критикував Дональда Трампа, підтримував демократів (наприклад, робив донати, але деякі були повернуті через скандали), і висловлював проти антиізраїльських настроїв через своє єврейське походження. Однак його позиція часто критикується за байдужість до соціальних проблем.

Найбільші скандали з ним пов'язані з його особистим життям, зокрема, звинуваченнями в сексуальному насильстві та педофілії. Ще у 1992 році Міа Фарроу, колишня партнерка Аллена, звинуватила його в розбещенні їхньої прийомної доньки Ділан Фарроу (тоді 7 років). Розслідування не призвело до звинувачень, але скандал триває, адже Ділан підтвердила звинувачення десять років тому, що призвело до #MeToo-кампанії проти Аллена. 

Звісно, режисер все це заперечує, але як наслідок Ален втратив довіру в Голлівуді і став небажаною особою там. Зокрема, судився з компанією Amazon за $68 млн, бо ті скасували угоду на виробництво чотирьох його фільмів після кампанії #MeToo, а деякі фестивалі (як Канни) відмовлялися показувати його роботи. 

Ще один неординарний факт про нього, що у тому ж 1992 році Аллен почав стосунки з іншою прийомною донькою Фарроу (на 35 років молодшою) Сун-І, з якою одружився в 1997 році. Це спричинило розрив з Фарроу і публічний осуд. 

Це далеко не всі скандали, які призвели до "скасування" Аллена в США, де актори відмовляються з ним працювати, а студії – фінансувати. Тому останніми роками Ален збирає гроші у Європі на свої фільми. 

Чому Аллен взяв участь, якщо не підтримує Путіна

Крім Вуді Аллена участь в російському фестивалі взяв знаний прихильник Путіна, сербський режисер Емір Кустуриця та американський актор бойовиків Марк Дакаскос, які фізично відвідали Москву та роздали численні інтерв’ю пропагандистам, де хвалили російську культуру. 

Участь західних імен у московських івентах подається росіянами як доказ "нормальності" та "неізольованості" їх країни попри криваву війну та санкції. Власне, що це основна мета залучення західних зірок. А організаційні зв’язки фестивалю з московською владою й фігурами, лояльними до Кремля, підсилюють пропагандистську вагу таких появ. Тому не виключено, що за свою участь Вуді Аллен та інші отримали чималі кошти. 

Хоча прямих доказів про великий гонорар немає, але у Rolling Stone натякнули, що через розірвання угод у США (після #MeToo), Аллен постійно шукає нові ринки та фінансування. Звідси і його можлива участь у московському фестивалі. 

З іншого боку, не варто забувати, що Аллену 89 років. Такий вік, його аполітичність, фокусування на мистецтві та любов до російської класики (він захоплюється фільмами Ейзенштейна та Тарковського, а також книжками Толстого), у сумі могли переважити над тверезим розумінням стану справ у світі. А це вказує, що режисер бачить російсько-українську війну дуже наївно і насправді має байдуже до неї ставлення, тому мало усвідомлює, як його участь легітимізує режим Путіна та саму війну. 

Читайте також: Найвідоміший американський маестро з українським корінням: 107 років тому народився Леонард Бернстайн

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Культура
Кіно
Росія
кінофестиваль
Війна з Росією
пропаганда
Москва
Читайте також:
Україна Польща
Автор Юрій Мартинович
25 серпня, 2025 понедiлок
"А якщо всі українці виїдуть, хто тоді працюватиме?": вето президента Польщі на виплати біженцям спричинило хвилю обговорень
погода, опади, дощь
Автор Марія Науменко
25 серпня, 2025 понедiлок
"Найхолодніший день у найближчій перспективі": синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 26 серпня
Patriot
Автор Марина Клюєва
25 серпня, 2025 понедiлок
Це дуже великий крок вперед, - Лакійчук про продаж США Україні ракет SМ-6
Київ
+17.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 47.92
    Продаж 48.6
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
26 серпня
17:23
Оновлено
окупанти, оркі, російські солдати
DeepState заявив про окупацію двох населених пунктів на Дніпровщині, у Генштабі спростували
17:15
Ексклюзив
Путін та президент Ірану Пезешкіан
"Іран звинувачує РФ у зраді, відносини між країнами погіршуються": експерт-міжнародник Семиволос назвав причину
17:10
Умєров і Єрмак прибули у Катар
17:04
Оновлено
на фото Володимир Зеленський з військовими
Зеленський провів нараду з військовими: Сирський заявив про позитивні тенденції на прикордонні Сумщини та Харківщини
16:42
В Естонії впав дрон, поліція припускає, що він український. Міноборони Україну не звинувачує
16:37
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 71 бій, третину з них - на Покровському напрямку
16:29
У США вбили 23-річну біженку з України: підозрюваного арештували
16:00
OPINION
Росіяни активізувались у Серебрянському лісі: як це впливає на ситуацію на Лиманському напрямку
15:56
Shahed-136
Встановлюють комплекс "Панцир": "Атеш" розповів, як росіяни намагаються захистити завод із виробництва "шахедів" в Алабузі
15:52
Анонс
Анатолій Трубін
Ліга чемпіонів: розклад і результати вирішальних матчів відбору
15:34
Україна і Велика Британія обговорили спільне виробництво дронів
15:09
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років оновлять на засіданні уряду 26 серпня, — Зеленський
15:06
Трамп на даху
Південна Корея побоювалася повтору "моменту Зеленського" під час зустрічі президента Лі Дже Мьона з Трампом в Овальному кабінеті
14:52
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:36
Оновлено
Шахта "Відродження"
Росія обстріляла шахту на Донеччині: один гірник загинув, є поранені
14:35
Сергій Ребров
Ребров обрав склад збірної України для старту відбору ЧС-2026
14:24
На фото: Вуді Аллен на 80-му Венеційському кінофестивалі
Вуді Аллен про виступ на кінофестивалі у Москві: Не вважаю припинення культурного діалогу гарним способом допомогти
14:20
Огляд
Третина учнів залишають школи: чому Польща втрачає українських старшокласників
14:14
В російській Ухті вдруге за півроку загорівся НПЗ
Україна вивела з ладу 17% потужностей нафтопереробки РФ, - Reuters
14:10
Росіяни на Харківщині атакували автівку з гуманітарною допомогою: є постраждалі
14:05
OPINION
Рухи Навроцького: Тепер Польща не головна у Східній Європі
13:44
У Франківську патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку
У Києві оштрафували за порушення ПДР мобільну вогневу групу: в поліції прояснили ситуацію
13:35
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Індія зменшить закупівлі російської нафти перед підвищенням мит США, - Bloomberg
13:20
Дмитро Лубінець
Україна та РФ обмінялися листами від військовополонених, - Лубінець
13:15
Матеуш Моравецький
Експрем'єр Моравецький запропонував депортувати з Польщі за демонстрацію "символіки Бандери"
12:52
на фото захисник, який 5 днів повз до українських позицій із перерізаним горлом
На Дніпровщині лікують нацгвардійця, який 5 днів повз до українських позицій із перерізаним горлом
12:47
У Китаї супутникові знімки зафіксували десятки видів зброї, здатної завдати ударів США, - Bloomberg
12:42
спека
"Хвиля холоду вже починає відкочуватися назад": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 27 серпня
12:41
Ексклюзив
мобілізація
Влада продовжує займати "страусячу" позицію": нардепка Фріз про законопроєкт щодо виїзду чоловіків за кордон
12:33
Укрпошта підвищила тарифи на посилки в США через мита Трампа
12:28
Обстріл Куп'янська 19 квітня
Може виникнути схожа історія, як із Добропіллям: військовий оглядач про ситуацію біля Купʼянська
12:10
міни
"Масштаб, якого ми раніше не бачили": експерт ООН про замінованість територій України
12:06
OPINION
"Реформа" Офісу президента: що в цих умовах зможуть змінити ветерани та військові?
11:53
Ексклюзив
Коаліція охочих
Уникнути провалу Будапештського меморандуму: експерт Самусь про варіанти безпекових гарантій для України
11:45
Збиті російські безпілотники
Російські дрони атакують цивільні автівки на трасі Херсон-Миколаїв, ОВА просить обирати інший маршрут
11:37
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК - це ознака проваленої мобілізації, - ветеран Симороз
11:20
Збирала дані про оборонні установи: СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала російські обстріли у Києві
11:09
Українські прикордонники зірвали наступ армії РФ на Покровському напрямку й взяли в полон 9 окупантів
10:41
білоруські прикордонники
Цьогоріч з України до Білорусі намагались втекти 911 чоловіків, це вдвічі більше, ніж за минулі три роки, - "Слідство.Інфо"
10:34
Мігранти на кордоні Польщі з Білоруссю поранили польського солдата
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV