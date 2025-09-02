Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Пояснюємо Зникнення Трампа: як тиша породила хвилю чуток про смерть і хвороби. Пояснюємо
Огляд

Зникнення Трампа: як тиша породила хвилю чуток про смерть і хвороби. Пояснюємо

Юрій Мартинович
2 вересня, 2025 вiвторок
18:09
Пояснюємо Трамп на даху

Після 26 серпня Дональд Трамп несподівано зник із публічного простору – це викликало масовий сплеск запитів у Google ("Where is Trump? (Де Трамп?)", "Trump is dead" (Трамп мертвий)) і домислів про його стан здоров'я

Зміст

Особливо масло у вогонь додав помітний синець на руці Трампа, помічений на фотографіях з 25 серпня під час зустрічі з президентом Південної Кореї. А відсутність його публічних виступів, яка незвична для нього, породила спекуляції: від конспірологічних теорій про отруєння Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці до більш приземлених припущень про хронічні захворювання. 

Детальніше розповість Еспресо.

Чутки та їх походження

Зникнення політичних лідерів або їхня тимчасова відсутність у публічному просторі часто породжують чутки про смерть чи серйозні проблеми зі здоров’ям.

Одна з найвідоміших сучасних історій пов’язана з португальським диктатором Антоніу Салазаром. У 1968 році, у віці 79 років, під час сеансу педикюру Салазар впав, ударився головою й після операції став недієздатним через інсульт. Його відсторонили від посади, але замість того, щоб визнати відставку, оточення ще два роки створювало ілюзію влади Салазара виключно для нього: інсценувало засідання уряду, вигадані візити та друкувало для нього єдиний примірник газети з "правильними" новинами й його фото на першій шпальті. Чутки про його смерть і недієздатність ширилися, але офіційно їх спростовували. Салазар прожив ще два роки, так і не дізнавшись, що вже не керує державою, управління в якій перейняв його наступник Марселу Каетану.

Дональду Трампу теж 79 років. 

Це вік, коли звичайні "старечі" коливання зі здоров’ям викликають тривогу, бо можуть стати фатальними. Та й Трамп найстаріший президент США, який будь-коли вступав на цю посаду. 

Нові чутки про смерть або серйозні проблеми зі здоров’ям Дональда Трампа почали ширитися наприкінці серпня, коли президент США зник із публічного простору на кілька днів. Трамп не з’являвся на публіці більшу частину тижня, що викликало хвилю спекуляцій у соціальних мережах. Деякі користувачі звернули увагу на дивні деталі, такі як синець на руці президента, помічений під час зустрічі з президентом Південної Кореї 25 серпня. Інші вказували на відсутність запланованих публічних заходів у його офіційному розкладі. 

Дональд Трамп під час зустрічі з корейським лідером 25 серпня, фото: мережа "Х"

 

Додатковим поштовхом для чуток стала заява віцепрезидента Джей Ді Венса про готовність взяти на себе обов’язки президента, якщо з Трампом "станеться щось жахливе". Це підігріло конспірологічні теорії, зокрема ідею про те, що адміністрація Трампа приховує правду про його стан. Наприклад, у мережі X з’явилися дописи, які припускали, що в Трампа деменція або інші серйозні захворювання. Ще чимало людей писали, що Трамп має дублера через несхожість у зовнішності на свіжих фото відео. 

Напевно, найфантастичніша теорія стверджувала, що президент був отруєний під час переговорів із Володимиром Путіним на Алясці в середині серпня. Хоча ця версія не має жодних доказів і виглядає як класична конспірологія від прихильників теорії змови.

"Єдині новини, які зараз обговорюють, - це те, що протягом тривалого часу, для американських медіа, президент не з'являється в публічному просторі вже 4 чи 5 днів. При цьому існують чутки про його стан здоров’я. Це, напевно, зараз і є найважливішою новиною", - сказала в етері Еспресо викладачка університету Temple (США) Олена Міщук. 

Вона додала, що останнім часом у президента Трампа також набрякають ноги, він намагається сидіти за столом під час пресконференцій, щоб їх не було видно і це звертають багато уваги.

Стан здоров’я Трампа та гра у гольф

Поважний вік Трампа сам по собі є фактором ризику для здоров’я, і медичні проблеми, такі як хронічна венозна недостатність, про яку повідомляв Білий дім у липні, лише посилюють увагу до його фізичного стану. 

Хронічна венозна недостатність може спричиняти набряки, біль і, в рідкісних випадках, серйозні ускладнення, такі як виразки чи втрата кінцівки. Однак ще у квітні особистий лікар Трампа заявляв, що президент не має проблем зі здоров’ям, які б заважали йому виконувати обов’язки.

"Президент Трамп демонструє відмінне когнітивне та фізичне здоров’я і повністю придатний для виконання обов’язків Головнокомандувача та глави держави", – відзначив лікар у своєму звіті. 

Трамп також спростував всі ці чутки у своїй соцмережі Truth Social 1 вересня, заявивши: "У житті не почувався краще". Крім того, його бачили за грою в гольф, хоча деякі джерела зазначають, що відео з гольфом, яке адміністрація поширювала для спростування чуток, було двомісячної давнини.

Цікаво те, що за даними ресурсу, який відстежує активність Трампа, він провів щонайменше 55 днів на гольф-полях за час свого другого президентського терміну (24,3 % свого часу на посту президента), що може свідчити як про його активність, так і про спроби адміністрації відволікти увагу від чуток.

Свіже фото Трампа, опубліковане 1 вересня, викликало нову хвилю дискусій: президент виглядав блідим, і деякі коментатори в мережі припустили, що це могла бути якась "силіконова маска". 

А 2 вересня на фоні чуток про погіршення здоровʼя Трампа, духовний радник президента Марк Бернс написав: "Молюся за тебе, президенте Трампе".

Хоча всі ці заяви є досить спекулятивними, вони підкреслюють рівень недовіри до офіційної інформації. А ще промовисто свідчать про велику недовіру Трампу в США. Власне, за останніми даними, рейтинг схвалення президента Трампа серед американців упав до 37%, що стало найгіршим показником його другого терміну. А якщо це "помножити" на любов американців до конспірологічних теорій, особливо коли офіційна інформація обмежена, виходить такий наслідок про часті пошуки за тегом "Трамп помер".

Ввечері 2 вересня за (київським часом) президент Трамп має зробити публічну заяву у Білому домі і остаточно розвіяти сумніви. Але журналістка Fox News Джекі Гайнріх із посиланням на спікера Білого дому Керолайн Левітт відзначила, що тема не буде безпосередньо пов’язана зі здоров’ям президента, а з Пентагоном. У WSJ кажуть, що Трамп задумав перейменувати Пентагон на "Міністерство війни", як він називався до 1949 року.

Що відбувається, якщо президент США не може керувати або помирає?

Білий дім

Білий дім, фото: Getty Images

 

У разі недієздатності чи смерті президента США Конституція та 25-та поправка чітко визначають порядок дій. Якщо президент тимчасово не може виконувати обов’язки, він може передати повноваження віцепрезиденту, письмово повідомивши Конгрес. У разі смерті чи постійної недієздатності віцепрезидент автоматично стає президентом, а новий віцепрезидент призначається за згодою Конгресу. У поточній ситуації віцепрезидент Джей Ді Венс уже згадувався як потенційна заміна, що підігріває спекуляції.

Але так було не завжди.

Наприклад, у 1881 році президент Джеймс Гарфілд був смертельно поранений і залишався недієздатним протягом 80 днів, та через відсутність чітких механізмів на той час повноваження не передавалися віцепрезиденту. Також у 1919–1921 роках президент Вудро Вільсон переніс інсульт, і його дружина та помічники фактично контролювали доступ до нього, що викликало суперечки.

Сучасна 25-та поправка була прийнята в 1967 році, саме вона вирішила ці проблеми, чітко визначивши процедуру. Наприклад, у 1985 році Рональд Рейган тимчасово передав повноваження Джорджу Бушу-старшому під час операції, а в 2002 і 2007 роках Джордж Буш-молодший робив те саме під час своїх медичних процедур.

Тож чутки про смерть або проблеми зі здоров’ям Дональда Трампа є сумішшю реальних підстав (через його вік і свої хронічні захворювання) та конспірологічних вигадок. Для Трампа стан здоров’я особливо був важливим у президентських перегонах минулого року, коли на фоні ще старшого Джо Байдена (якому приписували деменцію, а потім виявили рак), він виглядав особливо енергійним та хизувався своєю "спортивною" формою через часту гру в гольф. Однак цього року тривала відсутність Трампа на публіці і його надмірне захоплення гольфом миттєво зруйнували старанно вибудуваний образ цілком здорового президента, яким намагалася представити його адміністрація попри поважний вік.

Читайте також: "Ядерна парасолька" США дала збій: як Токіо, Сеул та Київ думають про свою бомбу у непевному світі Трампа й війн. Пояснюємо

Теги:
Статті
Новини
Світ
політика
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Будинок у Кончі-Заспі
Автор Зіновія Воронович
30 серпня, 2025 субота
Більш як пів мільярда гривень кожен: три найдорожчі маєтки, що продають в Україні
Автор Оксана Ліховід
1 вересня, 2025 понедiлок
У РФ залишився лише один: Defense Express про знищення радіотелескопа РТ-70 під Євпаторією
поїзд №143/146 Чоп - Будапешт - Відень
Автор Ксенія Золотова
1 вересня, 2025 понедiлок
У Німеччині громадянин Іраку штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя: дівчина загинула
Київ
+22.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 47.91
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
2 вересня
19:00
Ілля Вітюк
Бригадному генералу СБУ Вітюку оголосили підозру в незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП
18:39
Ексклюзив
Михайло-Віктор Лемберг
Син підозрюваного у вбивстві Парубія - герой Бахмута, який вважається зниклим безвісти - мати
18:34
Російська дезінформація
"Ліквідували 17 військових полку "Азов" та дві американські бронемашини в районі Глущенкового": ЦПД попередив про новий фейк росіян
18:19
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Якщо ми завдамо удари по двох заводах у РФ, проблема "шахедів" буде вирішена, - авіаексперт Романенко
18:04
Ексклюзив
Андрій Юсов
Путін намагається виграти війну за розум українців, - Юсов
18:00
OPINION
Біг по колу. Навіщо Росії Янукович?
17:46
Російському судді, який виносить вироки полоненим захисникам Маріуполя, СБУ заочно повідомила про підозру
17:46
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Настав час владі та правоохоронцям оприлюднити списки РФ на ліквідацію, - Наливайченко про вбивство Андрія Парубія
17:31
Трамп і Путін
Путін міг сприйняти слова Трампа, як "зелене світло" на продовження війни проти України, - The Times
17:07
Аналітика
155-мм артилерійські снаряди
Як працює “снарядний міст” від Європи до України та що на це впливає
17:00
ППО
Під час російської атаки на Київ та область вдень 2 вересня ППО знешкодила 48 ворожих БПЛА
16:58
Від початку доби на фронті зафіксували 76 боїв: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку
16:52
школярка, першокласниця
Держпрограму "Пакунок школяра" планують розширити на книги, - Мінсоцполітики
16:42
Оновлено
землетрус в Афганіснані
Кількість жертв землетрусу в Афганістані перевищила 1400 людей, ще понад 3000 поранені
16:37
Газпром
Росія підписала угоду про будівництво нового масштабного газопроводу до Китаю
16:17
Оновлено
Режисерка Ворожбит заявила, що її доньці відмовили у проживанні в гуртожитку УКУ через ЛГБТ-символіку в соцмережах. Ректор університету відреагував
16:03
Огляд
Польовий госпіталь
Інструкції лікарням у Франції щодо роботи з великою кількістю поранених та найдовший у світі підвісний міст: як країни ЄС готуються до ймовірної війни
16:02
OPINION
Саміт у Китаї: Якби США були активними, Путін, Сі та Моді сиділи б біля розбитого корита
15:59
У Польщі представили дрон "Качка" з опудалом лебедя для розвідки і атаки
15:49
БпЛА "Генерал Черешня"
Через DOT-Chain Defence за перший місяць на фронт передали 5,6 тис. дронів на суму 216 млн грн
15:48
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:43
Оновлено
Фіцо під час зустрічі з Путіним
Фіцо під час зустрічі з Путіним пожалівся на атаки на нафтопровід "Дружба" та порівняв членство в ЄС із "жабою на дні колодязя"
15:32
Марк Рютте
Рютте розповів про два напрямки роботи для закінчення війни в Україні: серед них гарантії безпеки
15:24
діти Україна
З Росії й ТОТ України вдалося повернути групу дітей віком від 3 до 18 років
15:14
Поліцейський з Києва перевозив ухилянтів до кордону під виглядом спецпризначенців, — ДБР
15:07
Оновлено
сили ППО
РФ від ранку атакувала дронами Київ та область: в Дніпровському районі столиці впав уламок БПЛА
14:57
Огляд
колаж-гривня
Коли 15–20 грн були мінімальною зарплатою: 29 років тому в Україні запровадили гривню
14:54
Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден
Люксембург доєднається до закупівлі зброї у США для України в межах ініціативи PURL
14:52
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган після розмов із Зеленським та Путіним заявив, що вони "ще не готові" до особистої зустрічі
14:36
Вийшов трейлер документального фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"
14:27
росія китай
Китай запровадить "пробний" безвізовий режим для громадян РФ
14:06
OPINION
Індія та Китай чудово порозуміються
14:05
Трамп
"Ніхто в історії не зробив того, що я": Трамп каже, що не хоче Нобелівської премії миру, а бажає "справедливого ставлення"
13:43
путін
Путін заявив, що РФ нібито не планує нападати на Європу та воює в Україні заради "захисту власних інтересів"
13:27
російський диктатор Володимир Путін
Путін заявив, що нібито готовий до співпраці на ЗАЕС у тристоронньому форматі зі США та Україною
12:32
2000 метрів до Андріївки
Фільм "2000 метрів до Андріївки" Чернова встановив рекорд за кількістю глядачів у перший тиждень прокату
12:23
Збір на РЕБ та двигуни для медеваків ССО
12:20
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, що вводить 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку
12:07
ВПК КНДР (Північної Кореї)
Розвідка Південної Кореї назвала кількість загиблих військових КНДР на війні проти України
12:03
Джамала
Євробачення-2026: Джамала стала новою музичною продюсеркою Нацвідбору
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV