Зникнення Трампа: як тиша породила хвилю чуток про смерть і хвороби. Пояснюємо

Особливо масло у вогонь додав помітний синець на руці Трампа, помічений на фотографіях з 25 серпня під час зустрічі з президентом Південної Кореї. А відсутність його публічних виступів, яка незвична для нього, породила спекуляції: від конспірологічних теорій про отруєння Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці до більш приземлених припущень про хронічні захворювання.

Детальніше розповість Еспресо.

Чутки та їх походження

Зникнення політичних лідерів або їхня тимчасова відсутність у публічному просторі часто породжують чутки про смерть чи серйозні проблеми зі здоров’ям.

Одна з найвідоміших сучасних історій пов’язана з португальським диктатором Антоніу Салазаром. У 1968 році, у віці 79 років, під час сеансу педикюру Салазар впав, ударився головою й після операції став недієздатним через інсульт. Його відсторонили від посади, але замість того, щоб визнати відставку, оточення ще два роки створювало ілюзію влади Салазара виключно для нього: інсценувало засідання уряду, вигадані візити та друкувало для нього єдиний примірник газети з "правильними" новинами й його фото на першій шпальті. Чутки про його смерть і недієздатність ширилися, але офіційно їх спростовували. Салазар прожив ще два роки, так і не дізнавшись, що вже не керує державою, управління в якій перейняв його наступник Марселу Каетану.

Дональду Трампу теж 79 років.

Це вік, коли звичайні "старечі" коливання зі здоров’ям викликають тривогу, бо можуть стати фатальними. Та й Трамп найстаріший президент США, який будь-коли вступав на цю посаду.

Нові чутки про смерть або серйозні проблеми зі здоров’ям Дональда Трампа почали ширитися наприкінці серпня, коли президент США зник із публічного простору на кілька днів. Трамп не з’являвся на публіці більшу частину тижня, що викликало хвилю спекуляцій у соціальних мережах. Деякі користувачі звернули увагу на дивні деталі, такі як синець на руці президента, помічений під час зустрічі з президентом Південної Кореї 25 серпня. Інші вказували на відсутність запланованих публічних заходів у його офіційному розкладі.

Дональд Трамп під час зустрічі з корейським лідером 25 серпня, фото: мережа "Х"

Додатковим поштовхом для чуток стала заява віцепрезидента Джей Ді Венса про готовність взяти на себе обов’язки президента, якщо з Трампом "станеться щось жахливе". Це підігріло конспірологічні теорії, зокрема ідею про те, що адміністрація Трампа приховує правду про його стан. Наприклад, у мережі X з’явилися дописи, які припускали, що в Трампа деменція або інші серйозні захворювання. Ще чимало людей писали, що Трамп має дублера через несхожість у зовнішності на свіжих фото відео.

Did the Russians poison Trump in Alaska? People are asking the question. pic.twitter.com/A4DLmphd6q — Jake Broe (@RealJakeBroe) September 2, 2025

Напевно, найфантастичніша теорія стверджувала, що президент був отруєний під час переговорів із Володимиром Путіним на Алясці в середині серпня. Хоча ця версія не має жодних доказів і виглядає як класична конспірологія від прихильників теорії змови.

"Єдині новини, які зараз обговорюють, - це те, що протягом тривалого часу, для американських медіа, президент не з'являється в публічному просторі вже 4 чи 5 днів. При цьому існують чутки про його стан здоров’я. Це, напевно, зараз і є найважливішою новиною", - сказала в етері Еспресо викладачка університету Temple (США) Олена Міщук.

Вона додала, що останнім часом у президента Трампа також набрякають ноги, він намагається сидіти за столом під час пресконференцій, щоб їх не було видно і це звертають багато уваги.

Стан здоров’я Трампа та гра у гольф

Поважний вік Трампа сам по собі є фактором ризику для здоров’я, і медичні проблеми, такі як хронічна венозна недостатність, про яку повідомляв Білий дім у липні, лише посилюють увагу до його фізичного стану.

Хронічна венозна недостатність може спричиняти набряки, біль і, в рідкісних випадках, серйозні ускладнення, такі як виразки чи втрата кінцівки. Однак ще у квітні особистий лікар Трампа заявляв, що президент не має проблем зі здоров’ям, які б заважали йому виконувати обов’язки.

"Президент Трамп демонструє відмінне когнітивне та фізичне здоров’я і повністю придатний для виконання обов’язків Головнокомандувача та глави держави", – відзначив лікар у своєму звіті.

Трамп також спростував всі ці чутки у своїй соцмережі Truth Social 1 вересня, заявивши: "У житті не почувався краще". Крім того, його бачили за грою в гольф, хоча деякі джерела зазначають, що відео з гольфом, яке адміністрація поширювала для спростування чуток, було двомісячної давнини.

Цікаво те, що за даними ресурсу, який відстежує активність Трампа, він провів щонайменше 55 днів на гольф-полях за час свого другого президентського терміну (24,3 % свого часу на посту президента), що може свідчити як про його активність, так і про спроби адміністрації відволікти увагу від чуток.

Свіже фото Трампа, опубліковане 1 вересня, викликало нову хвилю дискусій: президент виглядав блідим, і деякі коментатори в мережі припустили, що це могла бути якась "силіконова маска".

1/13



More proof of a Trump health cover-up:



-Trump leaves WH again this morning, mouth agape.

-Not allowed to speak with reporters.



Then it gets weirder...



Like full-on AI gaslighting kinda weird...! pic.twitter.com/uIwT4GJeAZ — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) September 1, 2025

А 2 вересня на фоні чуток про погіршення здоровʼя Трампа, духовний радник президента Марк Бернс написав: "Молюся за тебе, президенте Трампе".

Хоча всі ці заяви є досить спекулятивними, вони підкреслюють рівень недовіри до офіційної інформації. А ще промовисто свідчать про велику недовіру Трампу в США. Власне, за останніми даними, рейтинг схвалення президента Трампа серед американців упав до 37%, що стало найгіршим показником його другого терміну. А якщо це "помножити" на любов американців до конспірологічних теорій, особливо коли офіційна інформація обмежена, виходить такий наслідок про часті пошуки за тегом "Трамп помер".

Ввечері 2 вересня за (київським часом) президент Трамп має зробити публічну заяву у Білому домі і остаточно розвіяти сумніви. Але журналістка Fox News Джекі Гайнріх із посиланням на спікера Білого дому Керолайн Левітт відзначила, що тема не буде безпосередньо пов’язана зі здоров’ям президента, а з Пентагоном. У WSJ кажуть, що Трамп задумав перейменувати Пентагон на "Міністерство війни", як він називався до 1949 року.

Що відбувається, якщо президент США не може керувати або помирає?

Білий дім, фото: Getty Images

У разі недієздатності чи смерті президента США Конституція та 25-та поправка чітко визначають порядок дій. Якщо президент тимчасово не може виконувати обов’язки, він може передати повноваження віцепрезиденту, письмово повідомивши Конгрес. У разі смерті чи постійної недієздатності віцепрезидент автоматично стає президентом, а новий віцепрезидент призначається за згодою Конгресу. У поточній ситуації віцепрезидент Джей Ді Венс уже згадувався як потенційна заміна, що підігріває спекуляції.

Але так було не завжди.

Наприклад, у 1881 році президент Джеймс Гарфілд був смертельно поранений і залишався недієздатним протягом 80 днів, та через відсутність чітких механізмів на той час повноваження не передавалися віцепрезиденту. Також у 1919–1921 роках президент Вудро Вільсон переніс інсульт, і його дружина та помічники фактично контролювали доступ до нього, що викликало суперечки.

Сучасна 25-та поправка була прийнята в 1967 році, саме вона вирішила ці проблеми, чітко визначивши процедуру. Наприклад, у 1985 році Рональд Рейган тимчасово передав повноваження Джорджу Бушу-старшому під час операції, а в 2002 і 2007 роках Джордж Буш-молодший робив те саме під час своїх медичних процедур.

Тож чутки про смерть або проблеми зі здоров’ям Дональда Трампа є сумішшю реальних підстав (через його вік і свої хронічні захворювання) та конспірологічних вигадок. Для Трампа стан здоров’я особливо був важливим у президентських перегонах минулого року, коли на фоні ще старшого Джо Байдена (якому приписували деменцію, а потім виявили рак), він виглядав особливо енергійним та хизувався своєю "спортивною" формою через часту гру в гольф. Однак цього року тривала відсутність Трампа на публіці і його надмірне захоплення гольфом миттєво зруйнували старанно вибудуваний образ цілком здорового президента, яким намагалася представити його адміністрація попри поважний вік.

