Поява альтернативних українському мирних планів суперечить інтересам України, - аналітик Бурковський
Поява більшої кількості мирних планів - проти інтересів України, бо це дозволяє Росії апелювати до цих альтернатив та уникати міжнародної ізоляції
Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Петро Бурковський.
"Мирний план на міжнародному рівні має бути лише один. Росія зацікавлена, щоб був китайський мирний план, угорський, мирний план, який просуває Ватикан з президентом Колумбії та Аргентини. Коли ти сидиш за столом і у тебе декілька мирних планів, є ніби меню і вибір - можна з різних планів збирати пункти і просувати свої інтереси", - зазначив він.
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Бурковський наголосив, що коли на столі лежить один мирний план, український - тоді Росія або змушена його приймати, або змушена відштовхуватися та наражатися на більшу міжнародну ізоляцію.
"Поява більшої кількості мирних планів - проти наших інтересів, бо це дозволяє Росії апелювати до цих альтернатив та уникати міжнародної ізоляції", - підсумував аналітик.
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