Про це мовиться на сайті Офісу президента.

Володимир Зеленський розглянув петицію від 9 січня 2023 року, розміщену на сайті ОП, "Просимо Президента звернутись до Верховної Ради, щоб та розглянула законопроєкти про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ".

У відповіді президент наголосив на верховенстві права в Україні та нагадав про другу частину 81 статті Конституції, яка встановлює умови для дострокового припинення повноважень нардепів. Так, подібні дії передбачаються у разі:

1) складення повноважень за особистою заявою депутата;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання

за межі України;

5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять

до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами

діяльності, ці обставини ним не усунуто;

6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії

(виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї

політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного

депутата України із складу такої фракції;

7) його смерті.

"Ураховуючи зазначене, я звернувся до Голови Верховної Ради України Р. Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення", - відповів Володимир Зеленський.