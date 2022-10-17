Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Що продемонструвала остання резолюція Генасамблеї ООН щодо псевдореферендумів? Це може стати поворотним моментом в історії ООН. Вона зібрала значну більшу кількість країн, ніж потрібно, щоб через Генеральну асамблею проводити рішення, які не може ухвалити Рада Безпеки ООН. Для Росії та її сателітів - це чіткий сигнал - "Ще трошки і ви будете мати рішення, яких ви боїтесь через ГА", - зазначив Огризко.

Він наголосив, що для України є потенційно позитивний момент.

"Нам треба ставити питання про те, що Росія є членом ООН незаконно і набула цього не членства не у правовий спосіб. Не згідно з Статутом ООН, а обманним шляхом. Якби наша країна, США, цивілізований світ працювали з членами ООН, поставили б питання, що Росію на першому етапі позбавити повноважень. Це цілком нормальна історія і це те, що може бути прологом для подальших дій. Це вже б була колосальна перемога, яка б відкрила двері для подальшого руху - виключення РФ з самої організації. Тут є хороша динаміка, її треба не згаяти, а продовжити працювати в цьому напрямку. Я думаю, що переважна більшість країн-членів, не хотіла б опинитися на місці України. Саме це треба використовувати, щоб показати - або ми працюємо разом і організація є живою, або справді потрібно шукати їй заміну", - підсумував ексміністр.