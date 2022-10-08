Пожежа на Кримському мосту - це удар по репутації ФСБ, - експерт-міжнародник Данілов
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов зауважив, що пожежа на Кримському мосту - це серйозна проблема для логістики ворожого угруповання російських окупаційних військ на Херсонщині
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни будуть ремонтувати міст, але це на тривалий час затримає постачання зброї. Пожежа на Кримському мосту грає проти військо-політичного керівництва Росії та проти ФСБ, яке відповідає за контррозвідувальне забезпечення", - зазначив Данілов.
За його словами, пояснювати росіянам про пожежу на Кримському мосту будуть або техногенною катастрофою через людський чинник, або диверсією.
"Та звинувачувати ГУР України чи СБУ. Ця ситуація буде використана "партією війни" РФ чи опозицією до Шойгу", - вважає Данілов.
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