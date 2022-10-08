Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни будуть ремонтувати міст, але це на тривалий час затримає постачання зброї. Пожежа на Кримському мосту грає проти військо-політичного керівництва Росії та проти ФСБ, яке відповідає за контррозвідувальне забезпечення", - зазначив Данілов.

За його словами, пояснювати росіянам про пожежу на Кримському мосту будуть або техногенною катастрофою через людський чинник, або диверсією.

"Та звинувачувати ГУР України чи СБУ. Ця ситуація буде використана "партією війни" РФ чи опозицією до Шойгу", - вважає Данілов.

8 жовтня у Керчі спалахнула пожежа на Кримському мосту, окупаційна влада півострова звинуватила в підриві переправи Україну.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заяви, що усе незаконне в окупованому Криму має бути зруйновано

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