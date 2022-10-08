"Крим, міст, початок": Подоляк про пожежу на Кримському мосту
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заяви, що усе незаконне в окупованому Криму має бути зруйновано
Про це Подоляк написав у twitter.
Таким чином він відреагував на вибух на Кримському мосту в окупованій Керчі, який стався 8 жовтня.
"Крим, міст, початок. Все незаконне має бути знищене, все вкрадене має бути повернуто Україні, все окуповане Росією - вигнане", - написав Подоляк.
- 8 жовтня у Керчі спалахнула пожежа на Кримському мосту, окупаційна влада півострова звинуватила в підриві переправи Україну.
- Через вибух на Кримському мосту російський диктатор Володимир Путін доручив створити для розслідування урядову комісію.
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