Пожежа у Куп'янську забрала життя чоловіка і жінки

Про подію сповістили сусіди, котрі побачили, як всередині будинку вже палали житлові кімнати, передає Еспресо.TV із посиланням на оперативну інформацію ДСНС.

До місця виклику прибуло відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС на автоцистерні. На той момент в будинку горіли 2 житлові кімнати та його дах на площі 35 кв.м.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла двох загиблих осіб: чоловіка, 1953 року народження та жінки, особа і вік якої встановлюється.





О 08:15 пожежу локалізували, о 10:15 повністю ліквідували.

За попередніми даними причиною виникнення пожежі могла стати необережність під час паління, або ж порушення правил експлуатації пічного опалення.





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