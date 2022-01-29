Пожежа у Куп'янську забрала життя чоловіка і жінки
Сьогодні, 29 січня 2022 року, о 07:58 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку на вулиці Івана Кожедуба, 22 у місті Куп’янську Харківської області
Про подію сповістили сусіди, котрі побачили, як всередині будинку вже палали житлові кімнати, передає Еспресо.TV із посиланням на оперативну інформацію ДСНС.
До місця виклику прибуло відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС на автоцистерні. На той момент в будинку горіли 2 житлові кімнати та його дах на площі 35 кв.м.
Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла двох загиблих осіб: чоловіка, 1953 року народження та жінки, особа і вік якої встановлюється.
О 08:15 пожежу локалізували, о 10:15 повністю ліквідували.
За попередніми даними причиною виникнення пожежі могла стати необережність під час паління, або ж порушення правил експлуатації пічного опалення.
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