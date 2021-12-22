На Вінниччині сталася пожежа у комплексі відпочинку: загинула людина, ще двоє травмовані

Про це інформує ДСНС.



Загоряння сталося о 05:09 22 грудня в комплексі відпочинку "Батерфляй" у селі Садове Вінницької області, а о 5:26 його загасили.



Як повідомляють у ДСНС, вогонь поширився на площі 900 м. кв.



Через пожежу одна людина загинула, дві травмувалися, евакуювали 56 осіб, з них 53 дитини (2006-2016 р.н.).



До ліквідації загоряння залучили 44 рятувальників і 13 од. спецтехніки.



У Нацполіції Вінницької області уточнюють, що вогонь спалахнув на шостому поверсі будівлі.



Під час пожежі троє людей вистрибнули з вікна. Від отриманих травм загинула дівчина. Поліція з'ясовує інформацію про неї. Ще двох осіб - 19-річну дівчину та 43-річного чоловіка - госпіталізували.



Слідчі відкрили провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Винним загрожує до восьми років ув'язнення.

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