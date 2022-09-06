"Пожинає те, що посіяла": Ердоган заявив, що Європа сама винна в енергетичній кризі
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Європа спровокувала енергетичну кризу санкціями проти Росії
Про це повідомляє Anadolu.
"Позиція Європи щодо Путіна, а також запроваджені санкції викликали реакцію у відповідь. Російський лідер дав зрозуміти: "Якщо ви робите так, то і я вчиню аналогічно". Путін використовує всі важелі та зброю, що є у його розпорядженні. Головний із цих інструментів – природний газ. На жаль, ми не хотіли б такого розвитку, але маємо в Європі те, що маємо", - сказав Ердоган.
Він додав, що на Європу чекає складна зима, а в Туреччині у газовому питанні проблем не планується.
- 2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.
- У Єврокомісії заявили, що Газпром бреше про несправність "Північного потоку" та зупинив постачання під вигаданим приводом.
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