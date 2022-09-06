Про це повідомляє Anadolu.

"Позиція Європи щодо Путіна, а також запроваджені санкції викликали реакцію у відповідь. Російський лідер дав зрозуміти: "Якщо ви робите так, то і я вчиню аналогічно". Путін використовує всі важелі та зброю, що є у його розпорядженні. Головний із цих інструментів – природний газ. На жаль, ми не хотіли б такого розвитку, але маємо в Європі те, що маємо", - сказав Ердоган.

Він додав, що на Європу чекає складна зима, а в Туреччині у газовому питанні проблем не планується.

2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.

У Єврокомісії заявили, що Газпром бреше про несправність "Північного потоку" та зупинив постачання під вигаданим приводом.

5 вересня речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що газогін Північний потік запрацює на повну потужність лише у разі скасування санкцій Євросоюзу проти Росії.

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