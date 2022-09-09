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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Позитивна динаміка по відсіканню Ізюмського угрупування ворога триває, але він спробує зібрати сили на відбиття втрачених позицій на Харківщині, - Згурець
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Позитивна динаміка по відсіканню Ізюмського угрупування ворога триває, але він спробує зібрати сили на відбиття втрачених позицій на Харківщині, - Згурець

9 вересня, 2022 п'ятниця
13:49
війна з Росією Карта Харківщина

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що прорив ЗСУ на Харківщині для противника виявився скоріше неочікуваним, тому що він очікував атаку української армії з іншого боку Балаклії. Українські сили створили загрозу для одного з джерел живлення російського угрупування навколо Ізюму

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Українська армія реалізує контрнаступи на багатьох напрямках, зокрема Південь, де динаміка достатньо позитивна та одночасно складна, і Харківщина, де українські сили впродовж декількох днів забезпечили прорив майже на 50 км. Про це сказав заступник начальника оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, що ми звільнили близько 20 населених пунктів. Цей прорив для росіян виявився скоріше неочікуваним, тому що вони очікували атаку української армії з іншого боку Балаклії, що і забезпечило нам рух у напрямок Куп'янська та до перетинання траси Вовчанськ – Куп'янськ, яка є однією з джерел живлення російського угрупування навколо Ізюму", - пояснив військовий аналітик.

Сергій Згурець зауважив, що дії на Харківському, Балаклійському та Ізюмському напрямках надзвичайно важливі й зараз нам треба очікувати спроб росіян відбити втрачені ними позиції.

"Однак зведення Генштабу зранку показує, що жодних позитивних змін для агресора не відбувається. Росіяни намагаються тікати, перевдягатися у цивільний одяг, аби уникнути полону чи смерті. Думаю, що позитивна динаміка по відсіканню Ізюмського угрупування триває, хоча ворог спробує зібрати сили десь під кордоном і ті резервні БТГ (батальйонно-тактичні групи - ред.), які стоять на території РФ, щоб кинути їх над відбиття відвойованих нами позицій", - прокоментував Згурець.

Військовий експерт зазначив, що тепер за рахунок артилерії та авіації ми зможемо прорядити російські можливості й це стане основою для подальших дій наземних сил, якщо ми будемо рухатися до кордону. Але скоріше ми будемо рухатися у напрямку повного перерізання логістичних шляхів противника, продовжувати цей вклин у російську оборону та розширювати плацдарм.

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Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
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