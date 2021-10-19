"Позитивний крок": представник ЄС в Україні Маасікас привітав ухвалення закону про статус НАБУ
Очільник представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас привітав законодавчі зміни щодо Національного антикорупційного бюро
Про це Маасікас написав у Twitter.
"Я вітаю сьогоднішнє прийняття змін до закону про НАБУ Верховною Радою як позитивний крок на порядку денному української антикорупційної реформи. Представництво ЄС в Україні готове підтримати прозорий меритократичний процес відбору нового директора НАБУ", - написав Маасікас.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт закону "Про внесення змін у деякі закони щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України".
Документ пропонує змінити статус НАБУ і зробити Бюро центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом - наразі НАБУ є державним правоохоронним органом.
Відповідно до законопроєкту, уряд отримує повноваження призначати і звільняти директора НАБУ. Кабмін також зможе відсторонити директора НАБУ з посади. Крім того, на Кабмін покладено обов'язок направляти і координувати діяльність НАБУ, зокрема, ухвалювати проєкт Антикорупційної стратегії і затверджувати державну програму з її реалізації, а також координувати пропозиції щодо фінансування НАБУ при розробці держбюджету.
Конкурсний відбір на посаду директора НАБУ, згідно з документом, має проводити конкурсна комісія, до якої входить шестеро людей. З них трьох пропонує Кабінет міністрів, а ще трьох - Кабінет міністрів на основі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу із протидії корупції.
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