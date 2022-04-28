Позиція ООН у війні Росії проти України - безпомічна, діяльність секретаріату викликає глибоке розчарування, - дипломат Лубківський

Дипломат висловив таку думку в етері Еспресо.



"Позиція Організації Об'єднаних Націй у війні Росії проти України є безпомічною і не може не викликати глибокого розчарування в діяльності секретаріату ООН", - зазначив Данило Лубківський.



Ексзаступник міністра закордонних справ додав, що в нього немає пояснення, чому генсек ООН так довго чекав із візитом в Україну.



"Із великим розчаруванням ми бачимо безпомічність діяльності секретаріату Організації Об'єднаних Націй на чолі з генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем, який вирішив прибути до України фактично через 2 місяці після того, як розгорнулася цинічна й варварська, геноцидна війна Росії проти України", - зауважив Лубківський.



Дипломат також зазначив, що в рамках Організації Об'єднаних Націй сформована велика коаліція держав, які критично налаштовані щодо Росії та засуджують війну росіян проти українців.



"Це дуже важливий форум і наші позиції в межах ООН у міждержавному контексті необхідно посилювати. Варто також наголосити, що людство зіштовхнулося з ситуацією, коли агресором виступає постійний член Ради Безпеки. Людство ще не має відповіді, яким чином реагувати й капсулювати активність такого цинічного агресора. І тому сьогодні виникає історичне вікно можливостей для реформування Організації Об'єднаних Націй", - наголосив Данило Лубківський.

26 квітня, лідер ООН здійснив візит в Росію, де зустрівся з Лавровим та Путіним. На цій зустрічі Гутерреш назвав вторгнення в Україну порушенням Статуту ООН та запропонував створити спільну групу для організації гуманітарних коридорів, у тому числі з маріупольського заводу "Азовсталь".

У Кремлі заперечили згоду Путіна на пропозицію генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо участі ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста в евакуації мирного населення з оточеного заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Генеральний секретар ООН, який напередодні зустрічався з російським президентом, під час візиту до України відвідав Бородянку у Київській області.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що Росія хоче скликати неформальне засідання Ради Безпеки ООН, щоб показати "західні фейки про Україну".