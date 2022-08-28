Позиція російських опозиціонерів мало чим відрізняється від позиції Кремля, - політолог Басараб

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Режим Путіна давно став на рейки авторитаризму. Переслідування опозиції явище точно не нове для Росії. В Росії дуже великий перелік політичних вбивств, які досі не розслідувані", - зазначив Басараб.

Політолог переконаний, що російське суспільство просякнуто антиукраїнськими настроями.

"Я відношусь до тих людей, які вважають, що ділити росіян на хороших і поганих не варто. Оскільки ми маємо дуже багато прикладів що, коли російські опозиціонери публічно щось говорять про Україну, то їхня позиція ні чим не відрізняється від позиції влади Росії. Тобто російське суспільство вражене великодержавністю та шовінізмом. Тому не слід розділяти росіян на хороших і поганих", - додав він.

27 серпня представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що бойові дії восени та взимку продовжуватимуться, але з меншою інтенсивністю.

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