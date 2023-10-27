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Війна з Росією: хроніка
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ППО збила 3 російські ракети Х-59 над Миколаївщиною

27 жовтня, 2023 п'ятниця
19:10
Війна з Росією ППО

Ввечері п'ятниці, 27 жовтня, українські сили ППО збили 3 російські ракети Х-59 над Миколаївською областю

Про вдалу роботу ППО повідомили у Повітряних силах України.

В результаті бойової роботи силами та засобами ППО повітряного командування "Південь" знищено 3 керовані авіаційні ракети Х-59 над Миколаївщиною і 2 ударних БПЛА "Ланцет" на Херсонщині.

Зведення Генштабу

Протягом доби відбулось 47 бойових зіткнень. Загалом російські терористи завдали 6 ракетних та 8 авіаударів, здійснили 27 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Бобилівка Сумської області та Вовчанськ Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ. Водночас від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Росія намагалася відновити втрачене положення в районі Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку терористи вели безрезультатні штурмові дії в районах Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито 13 атак противника. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку противник вів безрезультатні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 19 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.
  • На Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку загарбники намагалися відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мали. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Роботине, Кам’янка Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області.
  • На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише Генштаб.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще 4 - по зенітно-ракетних комплексах РФ. 

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 артзасобів, 2 склади боєприпасів та 3 засоби російської ППО.

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