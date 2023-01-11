ППО збила над морем російський безпілотник, який летів на Одещину

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Спрямований по Одещині російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - йдеться у повідомленні.

ППО вдало спрацювала опівдні 11 січня.

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