ППО збила над морем російський безпілотник, який летів на Одещину
Сьогодні, 11 січня, українська ППО ліквідувала російський безпілотник над Чорним морем
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Спрямований по Одещині російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - йдеться у повідомленні.
ППО вдало спрацювала опівдні 11 січня.
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