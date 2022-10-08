ППО збила над Одещиною російський безпілотник оперативно-тактичного рівня
У суботу, 8 жовтня, українські сили ППО збили над Одеською областю ще один російський безпілотник
Про це спершу повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Станом на 20:15 не було інформації, що це був за безпілотник і локацію, де ППО вдалось його збити.
"Гарний день! Одещина. Знищено ще один БпЛА ворога", - написав Братчук.
Пізніше повітряне командування "Південь" додало інформацію про збитий безпілотник.
"08 жовтня, близько 19:30, на підльоті з моря до Одещини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня", - розповіли у "Півдні".
- У суботу, 8 жовтня, у Білгород-Дністровському районі Одещини повітряне командування "Південь" ліквідувало російський безпілотник оперативно-тактичного рівня.
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