ППО збила над Одещиною російський безпілотник оперативно-тактичного рівня

Про це спершу повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Станом на 20:15 не було інформації, що це був за безпілотник і локацію, де ППО вдалось його збити.

"Гарний день! Одещина. Знищено ще один БпЛА ворога", - написав Братчук.

Пізніше повітряне командування "Південь" додало інформацію про збитий безпілотник.

"08 жовтня, близько 19:30, на підльоті з моря до Одещини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня", - розповіли у "Півдні".

У суботу, 8 жовтня, у Білгород-Дністровському районі Одещини повітряне командування "Південь" ліквідувало російський безпілотник оперативно-тактичного рівня.

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