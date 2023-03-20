Працівникам Кремля рекомендували до квітня позбутися iPhone, - ЗМІ

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що пізніше ця рекомендація може розповсюдитися і на регіональну владу. Також повідомляється, що адміністрація Путіна може закупити нові телефони для співробітників, аби "полегшити відмову від американської техніки".

"iPhone – все. Чи викинути, чи дітям віддати. Це за березень доведеться зробити всім", - заявляє неназване джерело.

Працівникам Кремля порекомендували купити телефони з операційними системами Android, її китайськими аналогами чи російською "Авророю".