У Великій Британії посадовцям заборонили користуватися TikTok
Представникам влади офіційно заборонили використовувати китайський додаток на робочих телефонах. Ідеться, зокрема, про міністрів та держслужбовців
Про це повідомляє BBC.
В офіційному Лондоні такий крок назвали превентивним, посилаючись на міркування безпеки.
"Безпека конфіденційної урядової інформації має бути на першому місці", - сказав міністр уряду Великої Британії Олівер Доуден.
За словами посадовців, рішення про заборону популярного китайського додатка для чиновників та цивільних служб "є розумним" після проведення перевірки Національним центром кібербезпеки. Ідеться зокрема про можливий ризик передачі конфіденційної інформації через додаток китайському уряду.
Самі розробники TikTok відкинули будь-які звинувачення, а в китайському посольстві у Лондоні зазначили, що такі дії мотивовані "політикою, а не фактами".
За кілька годин до оголошення заборони, міністерство оборони Великої Британії завантажило на свій акаунт у TikTok відео танка Challenger 2, які постачають в Україну.
- 13 грудня 2022 року стало відомо, що в обидві палати конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok. Вже 14 грудня сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду. 28 грудня на всіх офіційних пристроях палати представників США заборонили використання китайського відеозастосунку TikTok. Згодом повідомили, що до сенату США планують внести законопроєкт, який передбачає повну заборону китайської соціальної мережі TikTok на території країни.
- Депутати в Нідерландах також хочуть заборонити держслужбовцям використовувати китайський застосунок TikTok на робочих телефонах.
- 24 лютого дві найбільші керівні інституції Європейського Союзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки. Згодом це зробили й у Європейському парламенті.
- У понеділок, 27 лютого, у Канаді заборонили держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.
- Вже 6 березня стало відомо, що міністерство оборони Данії заборонило своїм працівникам користуватися китайським застосунком TikTok через посилення заходів з кібербезпеки.
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