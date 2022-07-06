Про це повідомило Державне бюро розслідувань у телеграм.

“За оперативною інформацією, у нього (ред. - заступника голови Харківської обласної ради) наявний паспорт громадянина РФ, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії”, - повідомили у Бюро.

У ДБР зазначають, що вже звернулися до Харківської обласної ради з питанням про відсторонення чиновника, оскільки на посаді він має доступ до секретної інформації щодо оборони Харківської області.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про Богдана Мальованого, який раніше був депутатом нині забороненої партії ОПЗЖ.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині затримали агента ФСБ, який "звітував" рашистам про позиції ЗСУ.

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