ДБР виявила у заступника голови Харківської облради паспорт РФ, отриманий у Криму
У заступника голови Харківської обласної ради виявили паспорт громадянина Росії, отриманий у 2014 році у Севастополі
Про це повідомило Державне бюро розслідувань у телеграм.
“За оперативною інформацією, у нього (ред. - заступника голови Харківської обласної ради) наявний паспорт громадянина РФ, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії”, - повідомили у Бюро.
У ДБР зазначають, що вже звернулися до Харківської обласної ради з питанням про відсторонення чиновника, оскільки на посаді він має доступ до секретної інформації щодо оборони Харківської області.
За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про Богдана Мальованого, який раніше був депутатом нині забороненої партії ОПЗЖ.
- Раніше повідомлялося, що на Харківщині затримали агента ФСБ, який "звітував" рашистам про позиції ЗСУ.
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