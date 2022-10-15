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Працівники ПВК Вагнера і ФСБ попросили притулку у Франції та свідчать про війну з Україною і роботу спецслужб РФ, - ЗМІ

15 жовтня, 2022 субота
00:11
війна з Росією ЗСУ ліквідували групу вагнерівців

Співробітник російської приватної військової компанії Вагнера та працівниця ФСБ виїхали з РФ і попросили Францію про політичний притулок

Про це повідомив очільник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін, передає The Insider.

За даними Осєчкіна, втікачі наразі свідчать про створення ПВК Вагнера як "філіалу" ГРУ, корупційні схеми ФСБ, участь російських підрозділів у війні на сході України та повномасштабне вторгнення.

"Зараз кожен із цих людей даватиме свідчення про воєнні злочини, сподіваюся, у них буде можливість співпраці з міжнародним розслідуванням та надання свідчень щодо Євгена Пригожина (куратор ПВК Вагнера - ред.) та інших осіб путінського режиму. Один із великих закордонних телеканалів робить матеріал за свідченнями одного з них. Можу сказати, що вони стосуються того, як було створено ПВК Вагнера при Міноборони РФ при ГРУ, як держава створила систему фінансування та постачання ПВК і як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України безпосередньо в Луганській області. Співробітниця ФСБ має досить серйозний інсайд, пов'язаний з документообігом, з великою кількістю важливої ​​інформації, яка буде поетапно опублікована. Там і у зв'язку з вторгненням в Україну, і щодо процесів, які відбуваються останнім часом, по лінії департаменту контррозвідки та міністерства оборони", - розповів Осєчкін.

За словами Осєчкіна, росіяни заявили, що не знали про наміри один одного і опинилися в одному літаку випадково

"Одна людина має відношення до роботи штабу та команди Пригожина, друга - співробітниця ФСБ. Обидва опинилися в одному літаку і обидва надіслали, згідно з правилами, свої посадкові талони. Тому, побачивши майже ідентичні посадкові з однаковими позначками, ми вирішили, що дві різні особи відправили нам один квиток, потім придивилися і з'ясували, що одна сидить у 28 ряду, друга - у 29-му. Обидва синхронно пішли запитувати політичний притулок та міжнародний захист, це виглядало дуже дивно - кожен із них вирішив, що інший тут по його душу. У французької поліції та служби безпеки аеропорту теж виникли підозри, ситуація нестандартна", - розповів Осєчкін.

Осєчкін зазначив, що ці люди - не єдині росіяни із владних структур, які втекли за кордон останнім часом і дають свідчення.

"За останні місяці низка людей, які мали пряме відношення до режиму Путіна, залишили Росію, в одну з країн ЄС прилетів голова одного із судів і дає досить докладні та послідовні свідчення про те, як ФСБ та адміністрація Путіна поглинули незалежну судову систему та підкорили суддів, перетворивши систему на філію, яка приймає трафаретні рішення по телефонному дзвінку від кураторів", - сказав Осєчкін.

  • Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил Росії родини льотчиків, які завдавали ударів по Україні, обговорюють втечу з РФ і переховування від міжнародного правосуддя у Південній Америці.

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ФСБ
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