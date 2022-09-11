Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На тлі відступу російської армії, у військовому середовищі країни-окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України. Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил Росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України, обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає розвідка, російські злочинці, так само як і нацисти після Другої світової війни, планують емігрувати до країн Південної Америки.

Воєнна розвідка України оприлюднила особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.

999 авіаційна база "Кант" (Киргизстан):

Подполковник Малейчук Ю.В. (Ф-892850)

Подполковник Громов С.Ю. (Ф-019832)

Подполковник Кукса А.В. (Ф-892897)

Майор Аржаных А.А. (Ф-215820)

Майор Гайфулин А.Р. (Ф-892861)

Майор Мартынов А.А. (Ф-892843)

Майор Сова В.Н. (Э-199132)

Старший лейтенант Дороженко М.А. (СУ-139401).

Військовий аеродром "Шагол" (Челябинськ, Росія), на якому розміщується 2 змішаний авіаційний полк:

Капитан Давлетишин А.Г.

Капитан Крысов М.А.

Лейтенант Иванов И.Н

Головне управління розвідки МО України нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що журналісти "Слідство.Інфо" та активісти "Антикорупційного штабу" зібрали в реєстрі російських воєнних злочинців майже 150 тис. профілів російських військових, із них близько 30 тис. - повністю ідентифіковані.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні зареєстровано загалом 47 025 злочинів, спричинених російською агресією.

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