Російські льотчики хочуть втекти до Латинської Америки. ГУР оприлюднило їхні імена
Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил Росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України, обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"На тлі відступу російської армії, у військовому середовищі країни-окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України. Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил Росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України, обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає розвідка, російські злочинці, так само як і нацисти після Другої світової війни, планують емігрувати до країн Південної Америки.
Воєнна розвідка України оприлюднила особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.
999 авіаційна база "Кант" (Киргизстан):
- Подполковник Малейчук Ю.В. (Ф-892850)
- Подполковник Громов С.Ю. (Ф-019832)
- Подполковник Кукса А.В. (Ф-892897)
- Майор Аржаных А.А. (Ф-215820)
- Майор Гайфулин А.Р. (Ф-892861)
- Майор Мартынов А.А. (Ф-892843)
- Майор Сова В.Н. (Э-199132)
- Старший лейтенант Дороженко М.А. (СУ-139401).
Військовий аеродром "Шагол" (Челябинськ, Росія), на якому розміщується 2 змішаний авіаційний полк:
- Капитан Давлетишин А.Г.
- Капитан Крысов М.А.
- Лейтенант Иванов И.Н
Головне управління розвідки МО України нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.
- Раніше повідомлялося, що журналісти "Слідство.Інфо" та активісти "Антикорупційного штабу" зібрали в реєстрі російських воєнних злочинців майже 150 тис. профілів російських військових, із них близько 30 тис. - повністю ідентифіковані.
- З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні зареєстровано загалом 47 025 злочинів, спричинених російською агресією.
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