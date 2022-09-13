Про це написав в телеграмі міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Хочу наголосити та попередити, що всі артисти, які досі «з гордістю» користуються званням народних артистів України коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені", - написав Ткаченко.

Міністр наголосив, що нині влада працює над поправками в законах: "Аби "народних" більше наша країна не бачила".

Українці з 30 серпня по 6 вересня могли проголосувати за журі фіналу нацвідбору дитячого Євробачення, яке відбудеться 11 грудня у Вірменії.

"Суспільне" назвало фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення-2022. Фінал національного відбору на дитячий пісенний конкурс відбудеться 18 вересня.

Голосування за склад журі відбулося вперше в історії проведення національного відбору на дитяче Євробачення. Українці віддали голоси за Христину Соловій, Мирославу Салій та Анжеліку Рудницьку.

Європейська народна партія висунула український народ та його президента Володимира Зеленського на премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки".

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