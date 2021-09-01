"Працюємо над цим": Арестович заявив про плани щодо перейменування України
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович пропонує перейменувати Україну
Про це він заявив у інтерв'ю журналісту Роману Цимбалюку.
"Я б змінив назву держави. Назвав би нас Русь-Україна, подвійна назва", - говорить він.
На уточнююче запитання, коли буде указ Зеленського, Арестович відповів: "Ми працюємо над цим"
"Наше завдання - стати Руссю-Україною. Ця назва прозвучала за крайні три тижні в Києві п'ять разів у промові президента, офіційно", - стверджує він.
Арестович також заявив про необхідність забрати у росіян бренд "руські".
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