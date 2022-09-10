Працювали на підприємство окупантів: підозру оголосили двом мешканцям Куп'янська
Двоє мешканців Куп'янська обійняли посади на підприємстві, створеному окупантами
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, росіяни під час окупації Куп'янська створили на його території підпорядковане окупаційній адміністрації підприємство "Куп‘янське лісове господарство". Після цього загарбники запропонували дві посади колаборантам. Так, чоловік став "керівником лісового господарства", а жінка - "бухгалтеркою".
Наразі їм оголошено підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).
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