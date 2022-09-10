Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, росіяни під час окупації Куп'янська створили на його території підпорядковане окупаційній адміністрації підприємство "Куп‘янське лісове господарство". Після цього загарбники запропонували дві посади колаборантам. Так, чоловік став "керівником лісового господарства", а жінка - "бухгалтеркою".

Наразі їм оголошено підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Раніше, 5 вересня, стало відомо, що на Харківщині викрили письменника, який заперечував існування України та просував російську пропаганду.

10 вересня повідомили, що на Київщині викрили ботоферму, за допомогою якої вели інформаційну війну проти України.