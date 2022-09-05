У Харкові викрили проросійського письменника-пропагандиста, який заперечував існування України

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Там зазначили, що у березні під час інтерв‘ю для російського каналу літературний діяч псевдореспублік розповів, що саме українські військові 8 років бомбили та знищували Донбас. Підозрюваний також сказав, що збройна агресія РФ допомагає врегулювати громадянський конфлікт, бо "з 2014 року України як держави більше не існує".

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у поширеннні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, на Буковині засудили завербованого ФСБ українця, який здавав координати корпусів "Азову"

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