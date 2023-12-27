"Працюють за трьох": капітан медслужби бригади Гвардії наступу "Буревій" закликав цивільних медиків долучитися до війни

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Кількість є достатньо настільки, наскільки ми можемо собі це дозволити. На жаль, дуже сподіваємось, що мої колеги, які чують цей ефір, долучаться і нарешті зрозуміють, що війна - це для всіх військових і не тільки для військових, а й для цивільних медиків, які відчувають в собі можливість, сили та головне здоров'я. Звичайно, що закликаю їх доєднатися хоча б на цей період часу, який є дуже складним для наших Сил оборони", - пояснив капітан медичної служби.

На запитання, скільки саме необхідно медиків на фронт Гук відповів: "Складне питання, я б не хотів сіяти паніку, або зневіру. Я думаю, що навіть ті медики, які зараз вже у Збройних Силах працюють за трьох, але я розумію, що цифри ви розумієте".

Водночас нейрохірург згадав про проблеми з неякісним оснащенням медичних підрозділів.

"Ми дійсно мали певний час неякісні турнікети, останнім часом нарікань не було, ми користуємося переважно нашими вітчизняними, надійними джутами, або тими, які дійсно мають певну сертифікацію. Дуже важко було напочатку, коли, ті джути були не зовсім адекватні, не треба цього замовчувати", - підсумував Гук.