Правила онлайн вивчення англійської: як змусити себе вчитися восени
Зі шкільних років осінь вважається сумною порою року - канікули і пора відпусток закінчуються, сонячних днів стає менше, а дощових більше. Не дивно, що саме восени багатьох накриває горезвісна хандра
Що ж робити, якщо віддаватися нудьзі не можна, а потрібно вчитися англійської онлайн на мовних курсах? Зараз опишемо для вас кілька ефективних методів!
Як прибрати поганий настрій і почати онлайн вчити англійську
Якщо знаєте, що восени вам стає сумно і відпадає бажання вчитися, намагайтеся застосовувати превентивні заходи. Але якщо заздалегідь ви не встигли подбати, можна впроваджувати їх і в середині навчального процесу:
- Ретельно обирайте курси.Практично всі мовні школи пропонують безкоштовні пробні заняття - обов'язково скористайтеся такою можливістю, щоб підібрати для себе ідеальні курси. Що означає "ідеальні"? Вам має подобатися викладач, формат роботи, розмір групи та вік її учасників.
- Вчіться разом із друзями. Почніть вчити англійську онлайн разом з другом, щоб розважати та підіймати один одному настрій. А ще це створить конкуренцію між вами, яка також може мотивувати до ефективного навчання.
- Не ставтеся до навчання занадто серйозно. Страх зробити помилку часто забирає в нас усі сили та вбиває мотивацію вчитися. Тому слід згадати, що на мовних курсах ніхто оцінок вам ставити не буде - ви вчите англійську виключно для себе.
- Робіть паузи. Занурення в англійську — це головна умова успішного вивчення мови. Але не перестарайтеся, оскільки можете сильно втомитися і зовсім втратити мотивацію. Робіть паузи в онлайн-навчанні - можете поприсідати, вийти прогулятися в парк, зробити печиво.
- Створіть яскравий робочий простір. Купіть квітку для робочого столу, повісьте дошку зі своїми бажаннями або просто наклейте багато яскравих стіків — це допоможе поліпшити настрій.
А ще вчіться звертати увагу не лише на погане — велику кількість завдань, складність англійської мови, похмуру погоду за вікном. Думайте про позитивне — наприклад, завдяки великій кількості завдань ви завжди тримаєте свій мозок у тонусі і, маленькими кроками, стаєте розумнішими та здібнішими в англійській мові.
Як навчитися не пропускати заняття
Багато студентів обирають онлайн-курси саме для того, щоб завжди бути присутніми на заняттях - попри подорожі та відрядження. Але коли мотивація падає, ви можете свідомо чи несвідомо пропускати навіть онлайн-уроки. Як цього уникнути:
- плануйте свій день і вписуйте в нього навчання;
- ставте нагадування на телефон;
- придумайте собі винагороду за роботу над англійською мовою - наприклад, шматочок шоколаду;
- ставтеся до занять як до розваги, а не як до покарання;
- більше практикуйте мову - в онлайн і реальному спілкуванні, щоб відчути переваги своїх знань.
І нехай осіння нудьга цього року омине ваш дім повз!
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