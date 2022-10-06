Що ж робити, якщо віддаватися нудьзі не можна, а потрібно вчитися англійської онлайн на мовних курсах? Зараз опишемо для вас кілька ефективних методів!

Як прибрати поганий настрій і почати онлайн вчити англійську

Якщо знаєте, що восени вам стає сумно і відпадає бажання вчитися, намагайтеся застосовувати превентивні заходи. Але якщо заздалегідь ви не встигли подбати, можна впроваджувати їх і в середині навчального процесу:

Ретельно обирайте курси.Практично всі мовні школи пропонують безкоштовні пробні заняття - обов'язково скористайтеся такою можливістю, щоб підібрати для себе ідеальні курси. Що означає "ідеальні"? Вам має подобатися викладач, формат роботи, розмір групи та вік її учасників. Вчіться разом із друзями. Почніть вчити англійську онлайн разом з другом, щоб розважати та підіймати один одному настрій. А ще це створить конкуренцію між вами, яка також може мотивувати до ефективного навчання. Не ставтеся до навчання занадто серйозно. Страх зробити помилку часто забирає в нас усі сили та вбиває мотивацію вчитися. Тому слід згадати, що на мовних курсах ніхто оцінок вам ставити не буде - ви вчите англійську виключно для себе. Робіть паузи. Занурення в англійську — це головна умова успішного вивчення мови. Але не перестарайтеся, оскільки можете сильно втомитися і зовсім втратити мотивацію. Робіть паузи в онлайн-навчанні - можете поприсідати, вийти прогулятися в парк, зробити печиво. Створіть яскравий робочий простір. Купіть квітку для робочого столу, повісьте дошку зі своїми бажаннями або просто наклейте багато яскравих стіків — це допоможе поліпшити настрій.

А ще вчіться звертати увагу не лише на погане — велику кількість завдань, складність англійської мови, похмуру погоду за вікном. Думайте про позитивне — наприклад, завдяки великій кількості завдань ви завжди тримаєте свій мозок у тонусі і, маленькими кроками, стаєте розумнішими та здібнішими в англійській мові.

Як навчитися не пропускати заняття

Багато студентів обирають онлайн-курси саме для того, щоб завжди бути присутніми на заняттях - попри подорожі та відрядження. Але коли мотивація падає, ви можете свідомо чи несвідомо пропускати навіть онлайн-уроки. Як цього уникнути:

плануйте свій день і вписуйте в нього навчання;

ставте нагадування на телефон;

придумайте собі винагороду за роботу над англійською мовою - наприклад, шматочок шоколаду;

ставтеся до занять як до розваги, а не як до покарання;

більше практикуйте мову - в онлайн і реальному спілкуванні, щоб відчути переваги своїх знань.

І нехай осіння нудьга цього року омине ваш дім повз!