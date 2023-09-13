Переможні новини 567 дня війни: ЗСУ анонсували "спекотний сезон" для окупантів у Криму, а Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги
Інфографіка
Правильний класичний рецепт приготування чанахі
Чанахі – це страва грузинської кухні, що представляє собою тушковану баранину з певними овочами та спеціями
Чанахі в каструлі
Інгредієнти:
- свинина чи баранина - 700 г
- картопля - 600 г
- одна цибулина
- одна морква
- червона квасоля - одна склянка
- часник – сім зубчиків
- томатна паста – одна столова ложка
- смалець – дві столові ложки
- борошно – чотири столові ложки
- один лавровий лист
- сіль, чорний мелений перець, олія, зелень, мелена паприка
Покроковий рецепт приготування чанахі:
- замочуємо на ніч червону квасолю
- варимо її до готовності
- промиваємо цибулю та моркву
- очищаємо
- нарізаємо цибулю дрібним кубиком
- натираємо моркву на терці
- очищаємо картоплю від шкірки
- промиваємо у воді
- нарізаємо великими шматками
- розігріваємо сковороду з олією
- обсмажуємо картоплю майже до готовності
- перекладаємо на тарілку
- промиваємо свинину
- нарізаємо акуратними шматочками
- відправляємо на розпечену сковороду
- обсмажуємо на великому вогні з усіх боків
- періодично перемішуємо
- додаємо смалець, цибулю, моркву
- тушкуємо все разом п’ятнадцять хвилин, помішуючи
- додаємо томатну пасту або дрібно нарізані помідори
- тушкуємо ще п’ятнадцять хвилин
- очищаємо часник
- подрібнюємо ножем
- пропускаємо через прес
- промиваємо петрушку
- викладаємо на паперові рушники, обсушуємо
- дрібно її рубаємо
- беремо велику каструлю
- наливаємо в неї три літри чистої води
- ставимо на великий вогонь
- пересипаємо туди обсмажену картоплю та зварену квасолю
- чекаємо, як закипить вода
- відправляємо обсмажені овочі з м'ясом
- додаємо нарізану зелень, часник, лавровий лист, сіль, паприку, спеції
- варимо ще десять хвилин
- обсмажуємо борошно до золотистого кольору
- додаємо в нього два половника бульйону
- розмішуємо
- вливаємо борошняну суміш до решти інгредієнтів у каструлі
- перемішуємо
- даємо прокипіти п’ять хвилин
- розливаємо у тарілки
- подаємо до столу.
Фото: say7.info
Чанахі в горщиках
Інгредієнти:
- свинина (шия) - 800 г
- квасоля червона - одна склянка
- картопля - 600 г
- помідори - 400 г чи одна столова ложка (з гіркою) томатної пасти
- цибуля - 250 г
- морква - 200 г
- часник – п’ять зубчиків
- борошно – чотири столові ложки
- сіль, чорний перець (за смаком)
- зелень петрушки
- соняшникова олія для смаження
Покроковий рецепт приготування чанахі:
- відварюємо квасолю
- нарізаємо м’ясо великими шматками
- чистимо картоплю, нарізаємо кубиками
- нарізаємо цибулю дрібними кубиками
- нарізаємо моркву кружальцями
- очищаємо помідори від шкірки, нарізаємо кубиками
- рівномірно обсмажуємо картоплю на соняшниковій олії, щоб була майже готовою
- обсмажуємо на великому вогні м’ясо до рум’яної скоринки
- додаємо до м’яса овочі
- додаємо до обсмаженого м’яса борошно, постійно помішуючи
- смажимо три хвилини
- додаємо дрібно нарізану цибулю
- перемішуємо
- додаємо моркву
- перемішуємо
- періодично помішуючи, смажимо п’ятнадцять хвилин на середньому вогні
- викладаємо помідори
- перемішуємо
- смажити ще п’ятнадцять хвилин
- далі вміст сковорідки перекладаємо в каструлю
- доливаємо води
- доводимо до кипіння
- додаємо лавровий лист, перець, сіль
- варимо на малому вогні п’ятнадцять хвилин під кришкою
- викладаємо на дно горщиків підсмажену картоплю
- на картоплю викладаємо варену квасолю
- на квасолю викладаємо м’ясо з овочами
- вміст горщиків порівну заливаємо юшкою, в якій варилося м’ясо з овочами
- накриваємо горщики кришкою
- перекладаємо на двадцять хвилин в розігріту до 220 °С духовку
- виймаємо з духовки
- в кожен горщик вичавл.ємо по одному зубчику часнику
- накриваємо кришкою
- настоюємо десять хвилин
- при подачі посипаємо січеною зеленню.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+26°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.25
- EUR Купівля 40.42Продаж 41.43
- Актуальне
- Важливе
2023, середа
13 вересня
18:10
Оновлено
РФ звинуватила Україну в ракетному ударі по Севастополю, в ГУР підтвердили пошкодження ворожого корабля та підводного човна
17:56
Київ та Одеса мають найбільші ризики під час опалювального сезону, - Центр досліджень енергетики
17:24
Україна понад рік експортує зерно через Хорватію, вивезено близько 100 тис. тонн, - хорватський чиновник
16:53
"Це не фільм": головнокомандувач чеської армії закликав Захід налаштуватися на тривалу війну в Україні
16:42
Ексклюзив
Директор КМІС Грушецький: більшість українців скептично ставиться до виборів під час війни
16:36
Фінляндія не братиме участь у ЧС світу з командної гімнастики через участь команд РФ та Білорусі
16:28
"Після Англії важко протистояти такому супернику": Ярмоленко знайшов виправдання поразці збірної України проти Італії
16:00
OPINION
Як ставитись до корупції епохи Зеленського? Чи справді опитування "Демініціатив" хотіло зла президенту
15:17
Рада "засекретила" стенограми засідання комітету, який очолює голова партії "Слуга Народу" Шуляк. Рух ЧЕСНО звернувся за поясненнями
15:09
Оновлено
"На нас ніхто не нападає": прем'єр Румунії закликав чиновників заспокоїти людей через падіння осколків БПЛА