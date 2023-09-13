Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна рецепти Правильний класичний рецепт приготування чанахі
Інфографіка

Правильний класичний рецепт приготування чанахі

13 вересня, 2023 середа
19:00
рецепти Чанахі

Чанахі – це страва грузинської кухні, що представляє собою тушковану баранину з певними овочами та спеціями

Чанахі в каструлі

Інгредієнти:

  • свинина чи баранина - 700 г
  • картопля - 600 г
  • одна цибулина
  • одна морква
  • червона квасоля - одна склянка
  • часник – сім зубчиків
  • томатна паста – одна столова ложка
  • смалець – дві столові ложки
  • борошно – чотири столові ложки
  • один лавровий лист
  • сіль, чорний мелений перець, олія, зелень, мелена паприка

Рецепт чанахі

Покроковий рецепт приготування чанахі:

  • замочуємо на ніч червону квасолю
  • варимо її до готовності
  • промиваємо цибулю та моркву
  • очищаємо
  • нарізаємо цибулю дрібним кубиком
  • натираємо моркву на терці
  • очищаємо картоплю від шкірки
  • промиваємо у воді
  • нарізаємо великими шматками
  • розігріваємо сковороду з олією
  • обсмажуємо картоплю майже до готовності
  • перекладаємо на тарілку
  • промиваємо свинину
  • нарізаємо акуратними шматочками
  • відправляємо на розпечену сковороду
  • обсмажуємо на великому вогні з усіх боків
  • періодично перемішуємо
  • додаємо смалець, цибулю, моркву
  • тушкуємо все разом п’ятнадцять хвилин, помішуючи
  • додаємо томатну пасту або дрібно нарізані помідори
  • тушкуємо ще п’ятнадцять хвилин
  • очищаємо часник
  • подрібнюємо ножем
  • пропускаємо через прес
  • промиваємо петрушку
  • викладаємо на паперові рушники, обсушуємо
  • дрібно її рубаємо
  • беремо велику каструлю
  • наливаємо в неї три літри чистої води
  • ставимо на великий вогонь
  • пересипаємо туди обсмажену картоплю та зварену квасолю
  • чекаємо, як закипить вода
  • відправляємо обсмажені овочі з м'ясом
  • додаємо нарізану зелень, часник, лавровий лист, сіль, паприку, спеції
  • варимо ще десять хвилин
  • обсмажуємо борошно до золотистого кольору
  • додаємо в нього два половника бульйону
  • розмішуємо
  • вливаємо борошняну суміш до решти інгредієнтів у каструлі
  • перемішуємо
  • даємо прокипіти п’ять хвилин
  • розливаємо у тарілки
  • подаємо до столу.

Чанахі

Фото: say7.info

 

Чанахі в горщиках

Інгредієнти:

  • свинина (шия) - 800 г
  • квасоля червона - одна склянка
  • картопля - 600 г
  • помідори - 400 г чи одна столова ложка (з гіркою) томатної пасти
  • цибуля - 250 г
  • морква - 200 г
  • часник – п’ять зубчиків
  • борошно – чотири столові ложки
  • сіль, чорний перець (за смаком)
  • зелень петрушки
  • соняшникова олія для смаження

Покроковий рецепт приготування чанахі:

  • відварюємо квасолю
  • нарізаємо м’ясо великими шматками
  • чистимо картоплю, нарізаємо кубиками
  • нарізаємо цибулю дрібними кубиками
  • нарізаємо моркву кружальцями
  • очищаємо помідори від шкірки, нарізаємо кубиками
  • рівномірно обсмажуємо картоплю на соняшниковій олії, щоб була майже готовою
  • обсмажуємо на великому вогні м’ясо до рум’яної скоринки
  • додаємо до м’яса овочі
  • додаємо до обсмаженого м’яса борошно, постійно помішуючи
  • смажимо три хвилини
  • додаємо дрібно нарізану цибулю
  • перемішуємо
  • додаємо моркву
  • перемішуємо
  • періодично помішуючи, смажимо п’ятнадцять хвилин на середньому вогні
  • викладаємо помідори
  • перемішуємо
  • смажити ще п’ятнадцять хвилин
  • далі вміст сковорідки перекладаємо в каструлю
  • доливаємо води
  • доводимо до кипіння
  • додаємо лавровий лист, перець, сіль
  • варимо на малому вогні п’ятнадцять хвилин під кришкою
  • викладаємо на дно горщиків підсмажену картоплю
  • на картоплю викладаємо варену квасолю
  • на квасолю викладаємо м’ясо з овочами
  • вміст горщиків порівну заливаємо юшкою, в якій варилося м’ясо з овочами
  • накриваємо горщики кришкою
  • перекладаємо на двадцять хвилин в розігріту до 220 °С духовку
  • виймаємо з духовки
  • в кожен горщик вичавл.ємо по одному зубчику часнику
  • накриваємо кришкою
  • настоюємо десять хвилин
  • при подачі посипаємо січеною зеленню.

Смачного!

Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Олександр Зінченко та Давіде Фратеззі (позаду)
12 вересня, 2023 вiвторок
Італія - Україна 2:1: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024
Україна Євросоюз
12 вересня, 2023 вiвторок
Вступ до ЄС: Україна веде переговори з Угорщиною та Румунією щодо спірного мовного питання
карта Донецьк Горлівка 11.09
12 вересня, 2023 вiвторок
Сили оборони заявили, що, перекидаючи резерви з різних напрямків, ворог робить помилки
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.25
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 вересня
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 567 дня війни: ЗСУ анонсували "спекотний сезон" для окупантів у Криму, а Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги
18:56
фура кордон
У сервісі "єЧерга" запустили нову послугу для перевізників
18:54
"Питання нацбезпеки": Вірменія ратифікує Римський статут
18:52
Італія - Україна
Маркевич висловився, що заважає Мудрику вийти на топ-рівень
18:37
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:36
Інтерв’ю
Володимир В'ятрович
Українська держава буде там, де буде українська ідентичність, - В'ятрович
18:23
Міжнародний аеропорт "Одеса"
Заволодіння аеропортом "Одеса": ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів
18:13
На фото: WhatsApp
WhatsApp запустив функцію каналів як у Telegram
18:10
Оновлено
ракетний удар по Севастополю
РФ звинуватила Україну в ракетному ударі по Севастополю, в ГУР підтвердили пошкодження ворожого корабля та підводного човна
18:07
хасиди-паломники в Умані
Росія готує інформаційне алібі для можливого теракту в Умані, - ЦПД
18:02
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Як "кейс Пивоварського" заважає закупівлям міноборони
17:58
Ексклюзив
санкції проти РФ
В Європарламенті обговорюють запровадження санкцій щодо діамантів з РФ
17:56
опалення
Київ та Одеса мають найбільші ризики під час опалювального сезону, - Центр досліджень енергетики
17:53
Оновлено
Маттео Дзуппі
У Китаї підтвердили візит посланця Папи Римського. З ним зустрінеться Лі Хуей
17:38
Tommy Hilfiger та Calvin Klein
Американський власник Tommy Hilfiger і Calvin Klein вийшов з російського ринку
17:27
Оновлено
Херсонщина
Окупанти вдарили по Зміївці на Херсонщині: поранено трьох людей
17:24
поле, пшениця, зерно
Україна понад рік експортує зерно через Хорватію, вивезено близько 100 тис. тонн, - хорватський чиновник
17:20
фейк, фейки
Мережею шириться фейк про екстрадицію українців призовного віку з Ірландії
17:14
На фото: російський катер "Тунець" у Чорному морі
Сили оборони знищили російський катер "Тунець"
16:53
ЗСУ, форма
"Це не фільм": головнокомандувач чеської армії закликав Захід налаштуватися на тривалу війну в Україні
16:42
Ексклюзив
вибори
Директор КМІС Грушецький: більшість українців скептично ставиться до виборів під час війни
16:36
Фінляндія
Фінляндія не братиме участь у ЧС світу з командної гімнастики через участь команд РФ та Білорусі
16:33
потяг_Укрзалізниця
Жіночі купе: в Укрзалізниці розповіли про попит на послугу
16:33
На фото: режисер Кейлін Робертсон, військовий фотограф Пол Конрой і журналістка Заріна Забріскі
Авторка документалки про злочини РФ на сході планує зняти стрічку про Херсон
16:28
Андрій Ярмоленко, збірна України
"Після Англії важко протистояти такому супернику": Ярмоленко знайшов виправдання поразці збірної України проти Італії
16:24
санкції проти РФ
Росія обійшла технологічні санкції і виробляє більше ракет, ніж до масштабної війни, - NYT
16:13
Ексклюзив
Крим, Севастополь, Бельбек
Сили оборони анонсували продовження "спекотного" сезону в Криму для окупантів
16:11
на фото: міжнародний кінофестиваль "Бруківка"
На VI міжнародному кінофестивалі відбулися прем'єри двох українських фільмів
16:02
санкції проти Росії
Євросоюз продовжив антиросійські санкції ще на пів року
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Як ставитись до корупції епохи Зеленського? Чи справді опитування "Демініціатив" хотіло зла президенту
15:59
Енергоатом
Енергоатом влітку перевиконав план виробітку електроенергії на 19%
15:39
На фото: промо серіалу "Дивні дива"
Творці серіалу "Дивні дива" представили перше промо 5-го сезону
15:24
СБУ на Одещині оголосила підозру всьому керівництву районної ВЛК, які допомагали ухилянтам
СБУ на Одещині оголосила підозру всім керівникам районної ВЛК, які допомагали ухилянтам
15:20
Шарль Мішель
Ситуація у Нагірному Карабаху: очільник Євроради Мішель закликав до деескалації напруженості
15:17
Верховна Рада
Рада "засекретила" стенограми засідання комітету, який очолює голова партії "Слуга Народу" Шуляк. Рух ЧЕСНО звернувся за поясненнями
15:09
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
"На нас ніхто не нападає": прем'єр Румунії закликав чиновників заспокоїти людей через падіння осколків БПЛА
15:04
на фото: Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА
Суд відсторонив директора департаменту КМДА через загибель людей біля зачиненого укриття
14:57
маршрутка
Укравтопром: цьогоріч в Україні зріс попит на автобуси та мікробуси
14:50
крокодил
Унаслідок повені в Китаї з крокодилячої ферми втекли 70 хижаків
14:46
Ексклюзив
Вибухи, Севастополь
"Могла бути авіаційна атака з моря": військовий експерт Ступак про вибухи в Севастополі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV