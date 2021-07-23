На Луганщині викрили службовців лісгоспу на незаконній вирубці лісу на 1 млн грн

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.



Згідно з повідомленням, правоохоронці викрили незаконну вирубку та розкрадання лісу на території Державного лісгоспу, яка завдала довкіллю і державі збитків на майже 1 млн грн.



За даними правоохоронців, незаконний бізнес організували двоє службовців державного підприємства "Сватівське лісомисливське господарство" та місцевий мешканець. Відповідно до їхнього плану під час проведення вибіркових санітарних рубок майстри лісу та їхній спільник організовували незаконну понаднормову вирубку дерев, чим формували необлікований залишок лісоматеріалів для їх подальшого збуту. Деревина перевозилася без оформлення товарно-транспортних накладних та реалізовувалася місцевими мешканцями за касою держпідприємства.



Зазначається, що самовільна вирубка здійснювалася саме у той час, коли увага правоохоронців була прикута до ліквідації масштабних лісових пожеж в інших районах Луганської області. Правоохоронці задокументували низку таких фактів упродовж липня-жовтня 2020 року.



За інформацією відомства, всіх учасникіів організованої злочинної групи повідомили про підозру у незаконній вирубці, перевезенні, зберіганні та збуті лісу, що спричинило тяжкі наслідки. Крім того, представникам лісгоспу інкримінується зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

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