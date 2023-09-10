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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Правоохоронці перевірять фото Reuters, на яких є робота ППО під час нічної атаки дронів на Київ, - Ігнат

Правоохоронці перевірять фото Reuters, на яких є робота ППО під час нічної атаки дронів на Київ, - Ігнат

10 вересня, 2023 неділя
14:59
Війна з Росією обстріл, ППО

Інформаційне агенство Reuters перевірятимуть відповідні служби через публікацію світлин, на яких видно роботу української ППО

Про це заявив в етері телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

10 вересня на сайті агентства були опубліковані фотографії, на яких видно роботу протиповітряної оборони України під час нічної атаки дронів на Київ. Речник Повітряних сил заявив, що правоохоронні органи перевірять світлини на чутливість інформації.

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"Повітряні сили не можуть заборонити таке явище, але якщо там є порушення, то є відповідні служби, які визначать, чи є там чутлива інформація, наскільки вона чутлива і взагалі для чого це потрібно робити", - сказав Юрій Ігнат.

Він додав, що уся інформація, навіть у коментарях до будь-чого, надходить до російських спецслужб, які роблять висновки про розташування, перебування, сили та засоби української протиповітряної оборони.

  • Пізно ввечері суботи, 9 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. У Києві уламки "шахеда" влучили у квартиру багатоповерхівки.
  • Сили ППО збили понад 20 ворожих безпілотників.
Суспільство
ППО
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