Правоохоронці прийшли з обшуками до голови Податкової Олейнікова, - Бутусов

Про це журналіст Юрій Бутусов повідомив у Facebook.



"Служба безпеки України спільно з НАБУ проводять обшуки у кабінеті голови Державної податкової служби Євгена Олійникова. Також проведено обшук у давно порожньому кабінеті голови податкової служби, який не був зайнятий після відходу Олексія Любченка на посаду віце-прем'єра. На цьому порожньому кабінеті залишилася висіти табличка з ім'ям Любченко", - написав Бутусов.



Журналіст зауважив, що на нинішній посаді віцепрем'єра-міністра економіки Любченка у Кабінеті міністрів слідчі дії не проводилися.



Крім того, за його словами, обшуки також проводяться в офісі колишнього високопосадовця ДПС Олександра Крамаренка, який наразі є приватною особою.



"За припущенням слідства, він був нібито пов'язаний із чинним керівництвом податкової в одній схемі. Але підозра йому не пред'явлена, обшук пов'язаний із бажанням зібрати доказову базу", - пояснив Бутусов.



Він зауважив, що операція правоохоронців "очевидно, не випадково пов'язана із заявою про відставку, подану Любченком".



"Олійников - це його людина, і Кабмін відмовився укладати з ним контракт на посаду голови податкової. Офіс президента, а саме Андрій Єрмак і Олег Татаров, які контролюють Державну фіскальну службу, були головними опонентами Любченка, і тепер їм важливо вибити Любченка з осіб, які мають прямий доступ до президента Зеленського. Таким чином, після дискредитації Любченка та його команди, Єрмак та Татаров отримають повний контроль над фіскальним блоком. Очевидно, цю інтригу підтримали також Сергій Шефір та Іван Баканов, які також мають свої інтереси у ДФС. Зміни на митниці та в податковій, очевидно, пов'язані з черговим переділом влади у найближчому оточенні Зеленського, з якого Любченко, судячи з цієї операції, буде тепер вибито", - зауважив Бутусов.



Він також зауважив, що поки правоохоронці не збираються пред'являти підозри, а слідчі розбираються з вилученими паперами та телефонами.

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