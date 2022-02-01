Правоохоронці проводять обшуки на гірничих підприємствах Метінвесту Ахметова, компанія заявила про "необґрунтований тиск на бізнес"

Про це повідомляє Метінвест у Facebook.



"Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес групи з боку силових структур - дії правоохоронних органів (представників СБУ, БЕБ та прокуратури) супроводжуються численними порушеннями, обшуки проводяться неправомірно, без будь-яких правових підстав вилучається комп'ютерна техніка, чиниться тиск на працівників підприємства, частково паралізовано господарську діяльність", - йдеться у дописі.



Компанія заявила, що правоохоронці "фактично привласнили собі функцію податкової служби, намагаючись в обхід податкового законодавства встановити додаткові податкові зобов'язання для бізнесу".



Як зазначили у Метінвесті, у 2021 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 53 млрд грн податків та зборів - у 2,4 рази більше, ніж у 2020 році.



"Група "Метінвест" оперативно та повною мірою відповідає на всі запити, надає документи та інформацію, що є прямим свідченням прозорого ведення бізнесу. Метінвест підтримує публічну позицію та закликає правоохоронні органи утриматися від незаконних дій та припинити тиск на підприємства групи через нібито неправильно розраховані податкові відрахування, що шкодить бізнес-партнерству компанії та України в цілому", - повідомили у компанії.





Довідка: Метінвест - вертикально інтегрована гірничодобувна група компаній. Її основні акціонери — група СКМ Ріната Ахметова (71,24%) та Смарт-холдинг Вадима Новинського (23,76%), які спільно управляють групою. Проте група підприємств Метінвеста офіційно належать Північний, Центральний та Інгулецький ГЗК. Усі вони зареєстровані у Кривому Розі.