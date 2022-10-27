Правоохоронці розпочали вже 43 кримінальні провадження щодо сексуальних злочинів, скоєних російською армією

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Вона зазначила, що в окремих провадженнях можуть бути кілька епізодів, постраждалих або ж навіть злочинців.

"Розпочато вже 43 кримінальні провадження за фактами сексуальних злочинів. Проте хочу сказати щодо цих 43 справ, що по одному з цих проваджень можуть бути - і у деяких дійсно є - кілька епізодів, кілька постраждалих або навіть кілька злочинців", - наголосила Павліченко.

Вона додала, що серед зафіксованих злочинів є факти групових зґвалтувань, зґвалтувань неповнолітніх. На Київщині фактів сексуального насильства виявлено найбільше - зафіксували 15 випадків зґвалтувань, які скоїли росіяни. Усе це внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

"Я не буду називати ті населені пункти, де ці сексуальні злочини були встановлені, щоб не розголошувати інформацію. Також ці факти були встановлені і в Чернігівській області — там є щонайменше 3 постраждалих", - зазначила Павліченко.

Також заступниця міністра внутрішніх справ зазначила, що в Харківській, Донецькій і Херсонській областях також є постраждалі від таких злочинів. Наразі на деокупованих територіях цих областей працюють спеціальні поліцейські групи.

"Ми розуміємо, що це лише вершина айсберга, з'ясувати всю ту кількість цих злочинів, вчинених росіянами, буде досить складно", - наголосила вона.

Павліченко зазначила, що в мирний час про сексуальні злочини повідомляли лише 30% постраждалих. Під час війни про них повідомляють ще менше. Вона додала, що МВС наразі орієнтує постраждалих від насильства на отримання комплексної допомоги і реабілітації.

18 жовтня Міжнародна комісія ООН виявила низку воєнних злочинів росіян в Україні.