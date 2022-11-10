Про це інформує телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.

За даними правоохоронців, від 24 лютого окупанти вчинили не менше ніж 45 тис. 788 злочинів агресії та воєнних злочинів.

З них:

44 тис. 216 - дії, що порушують закони й звичаї ведення війни (ст. 438 Кримінального кодексу України)

73 - справи, відкриті за планування, підготовку або розв'язання та ведення агресивної війни (ст. 437 Кримінального кодексу України)

40 - щодо пропаганди війни (ст. 436 Кримінального кодексу України)

З початку повномасштабного вторгнення Офіс Генерального прокурора веде магістральну справу щодо агресії РФ. Нині правоохоронці зафіксували 627 підозрюваних з військово-політичного керівництва РФ. Серед них: міністри, депутати, військове командування, посадовці, керівники правоохоронних відомств, пропагандисти Кремля.

Також фіксуються злочини ворога проти національної безпеки України, органи зареєстрували вже понад 18 тис. 826, де обвинувачення висуваються за статтями Кримінального кодексу України:

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (№110) - 12 тис. 730 злочинів;

Державна зрада (№111) - 1 тис. 846 злочинів;

Колабораційна діяльність (№111-1) - 3 тис. 310 злочинів;

Пособництво державі-агресору (№111-2) - 290 справ;

Диверсія (№113) - 64 справи.

Нагадаємо, що 6 листопада міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив про потребу створення спеціального трибуналу для суду над вищим політичним керівництвом Росії за злочини в Україні.

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