Про це на брифінгу в Українському медіацентрі розповів Гіоргі Горія, заступник директора з Європи та Центральної Азії правозахисної організації Human Rights Watch.

Правозахисники розглянули конкретні випадки у 17 селах Київської та Чернігівської областей. У звіті охопили період від кінця лютого до кінця березня, коли відступили російські війська. Цей звіт зосереджено на ширшій території Київщини і Чернігівщини: міста Гостомель, Ягідне і майже до кордону з Білоруссю.

"Намагалися зібрати докази на місці. Збирали відео і фотодокази. Документ викриває потенційні факти воєнних злочинів, скоєних проти українського населення під час періоду окупації Київської та Чернігівської областей", - зазначив Гіоргі Горія.

За словами правозахисника, деякі факти – це самосуд, самочинні розправи, коли людей вбивали просто без причин.

"Зареєстрували 32 випадки незаконного вбивства. 6 випадків викрадення. Невідома інформація про їхнє місцезнаходження. Також було задокументовано 7 випадків тортур і страти, коли російські військові людей примусово затримували і змушували перебувати у нелюдських умовах. Це не просто цифри, це реальні люди з своєю долею, це людські життя, які зруйновані і втрачені. Важливо, щоб злочинці отримали те, що заслуговують", - розповів він.

Правозахисники досліджували та збирали докази про злочини і в Бучі, і в інших регіонах. Звіти про ці міста також є.

Стосовно правової сторони цього звіту, то Гіоргі Горія каже: те, що виявили, може підпадати під визначення воєнних злочинів і злочинів проти людства, що є надзвичайно важливо, аби відбулося слідство.

"Міжнародне гуманітарне право забороняє напади проти цивільних. А те, що було виявлено, – це прямі напади на цивільне населення. Затримання цивільних, тортури, знущання – все це заборонено, це порушення міжнародного гуманітарного права і дорівнює злочинам війни", - пояснює він.

Правозахисник зазначає, що їхній організації не відомо, чи намагалося російське командування припинити ці злочини та поведінку підлеглих. Тому відповідальність лягає не лише на окремих солдатів, а й на командування. Адже керівники або знали, або повинні були знати, що відбувається. Тобто точно є злочинне недбальство і відповідальність, яка лягає на плечі російських командирів.

Війну в Україні і військові конфлікти в інших частинах світу у правозахисній організації Human Rights Watch намагаються не порівнювати.

"Є певні стандарти, за якими ми працюємо, і вони є уніфіковані, але відзначу дещо унікальне в українському випадку: документувати злочини війни почали майже відразу після того, як вони відбулися. Це позитивна ознака того, що настане відповідальність. Родини загиблих заслуговують на те, аби панувала справедливість. Маю надію, що все це призведе до відповідальності, аби покарати злочинців", - наголосив він

У міжнародній організації запевняють, що й далі продовжуватимуть документувати злочини війни.

"Маємо багато документів, які свідчать про порушення міжнародного гуманітарно права Женевської конвенції. Ідея полягає в тому, що все буде опубліковано. Наша команда працює і на Півдні і в багатьох інших регіонах. Ці документи опублікуємо в свій час", – підсумував Гіоргі Горія.

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