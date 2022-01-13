Правозахисники: викритий "ексзаступник міністра інформації ДНР" Пряхін утік на окуповану територію

Про це заявила Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ).



"Викритий у Києві колишній "заступник міністра інформації" так званої "ДНР" Володимир Пряхін втік на окуповану територію. Про це стало відомо вчора, 12 січня, під час засідання Шевченківського суду", - повідомила організація.



На судовий процес прийшла адвокатка російського найманця Світлана Новицька. За її словами, Володимир Пряхін поїхав на окуповану територію до "хворої матері".



"Він поїхав, тому що там померла тітка, померла його перша дружина, а діти поїхали на заробітки до іншої країни. Подзвонили сусіди, сказали, що його мати хвора. Він поїхав її забрати, але вона відмовилася їхати", - заявила Світлана Новицька.



Водночас у Медійній ініціативі за права людини наголосили, що жінка не надала підтверджень цієї інформації.



На запитання головуючого судді Володимира Бугіля, чи збирається обвинувачений приїжджати до суду, адвокатка відповіла ствердно.



Крім того, Світлана Новицька пообіцяла повідомити підзахисному, що наступне судове засідання відбудеться 18 березня 2022 року.



За словами прокурора, це перша неявка Пряхіна до суду, тож попросив перенести розгляд справи на 18 березня. Також він наголосив, щообвинуваченому не призначали запобіжного заходу.



"Як так сталося, що після затримання Володимир Пряхін залишився без запобіжного заходу, невідомо. Жодної ухвали про обрання чи відмову в обранні запобіжного заходу Володимиру Пряхіну в реєстрі знайти не вдалося", - наголосили правозахисники.

У лютому 2021 року СБУ затримала Володимира Пряхіна. Слідство з'ясувало, що з 2014 до 2016 року той був "заступником міністра інформації ДНР". Згодом, 8 серпня, щодо нього був скерований до суду обвинувальний акт. У СБУ з'ясували, що у 2014-2015 роках Володимир Пряхін відповідав за організацію агітаційної роботи серед населення, схиляння до участі в терористичній організації й підтримки її діяльності, пропаганду ідей "руського міра". Найманець окупантів неодноразово змушував українських військовополонених брехати російським журналістам про нібито умисні артилерійські обстріли житлових будинків з боку ЗСУ та про належні умови утримання в полоні. За відмову російські найманці катували військовополонених. СБУ розпочала провадження за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у діяльності терористичної організації, а також поширення комуністичної символіки та пропаганди комуністичного режиму (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 436-1 Кримінального кодексу України).

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