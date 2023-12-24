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OPINION

Празький стрілець і "русскій мір"

Оксана Забужко
24 грудня, 2023 неділя
18:07
Погляд Оксана Забужко

От цікаво, а що, всі вже забули справу Оксани Макар — коли 2012 р. в Миколаєві трійко двоногих спробували живцем спалити зґвалтовану ними дівчину, привіт із Бучі-2022?

Але тоді був 2012 р., і зв'язок молодих мерзотників із російськими "кураторами", танчики з триколорами в них на аватарках, і взагалі явна присутність в їх житті й головах "русского міра" були швидесенько й дуже професійно закричані в нас — російським-таки ТБ.

І так у 2012 р. наше суспільство не встигло довідатися (а шанс був!), що Росія вбиває — і то не лише танками, а й "танчиками", якими спочатку зачищає в головах своїм танкістам пошану до життя. Кейс, що мав би стати попередженням про небезпеку, нічого українців тоді не навчив. (Здається, крім мене. ніхто тих танчиків тоді й не помітив!)

У 2023-у вже всі знають, що Росія вбиває, і празька поліція вплив "русского міра" на Давида Козака, нівроку, помітила — оголошено і що канал російською вів (!!), і що стрілянинами в російських школах захоплювався... Слідство триває, з'ясовують, звідки вдома в студента-історика склад бойової зброї (!), — але, безвідносно до того, чи вбивцю "вели" й використали, чи ідея масакри в альма-матер зародилася в його хворій голові самостійно, час, мені здається, визнати, що "русскій мір" таки має один "привабливий товар", який може запропонувати молоді — і не тільки російській. (Не все так просто має бути з тим "Словом пацана"!).

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Фьодор-Міхалича (Достоєвський которий) таки треба читати, "спеціально навченим людям" - обов'язково: він найкраще описав цей товар, яким Росія ще в 19-му ст. готувалась розтлити увесь світ (що їй значною мірою і вдалося): поділ людства, у свідомості прошарку "раскольнікових", на "тварєй дрожащіх" - і тих, котрі "право імєют".

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Саме на цьому й стоїть "русскій мір". "До Франціі дойдьом, до Італії, і оні будут у нас рабамі", - озвучує молодій українці в ТікТоку свою мрію її російський ровесник (а ми продовжуємо вважати. ніби вони йдуть нас убивати за самі тільки гроші!). Приєднайся до нас, і отримаєш владу над іншими, до права вбивати включно, — це завжди буде запаморочливо спокусливою пропозицією для певного відсотка ціннісно несформованих юних голівоньок, і не конче навіть безталанних чи "забулених" однокашниками. З цього погляду молодь — завжди найблагодатніший соцпрошарок для фашизації, і наявність на мапі успішної фашистської держави (як же ж не успішної, міркує собі юна голівонька, — адже ж от, воює кого хоче, а на неї ніхто війною не йде!) завжди буде психологічною опорою для появи нових і нових Брейвіків - у як завгодно благополучних країнах...

Іще й тому Росія має бути демонтована: вона заразна — як ракова пухлина, що може "озватись" хворими клітинами на як завгодно великій відстані від "центру" хвороби. Давид Козак був такою "хворою клітиною". Завтра в тілі людства може "вистрелити" інша — де завгодно, ніхто і ніде не є в безпеці — ось головний меседж нової світової війни.

І я поки що не бачу — крім скальпеля ЗСУ — жодних продуманих програм лікування...

Джерело

Про авторку. Оксана Забужко, письменниця

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Оксана Забужко
теракт
русскій мір
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