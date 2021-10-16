За друком бюлетенів у Харкові стежитиме шанувальник Кернеса з "Голосу", - рух "Чесно"

Після того як 12 жовтня Харківська територіальна виборча комісія оприлюднила склад контрольної комісії, що здійснює контроль за виготовленням бюлетенів, й стало відомо, що слідкуватимуть за цим процесом представники двох партій - від "Європейської солідарності" та "Голосу", спостерігачі за виборами поцікавили цими персонами, розповідає Еспресо.TV.



"ЄС" представлятиме Олексій Гаврюк - спеціаліст юридичного відділу Держгеокадастру.











Партія “Голос” від себе делегувала Ярослава Пархоменка, який на своїй сторінці у фейсбуці не просто підтримує “побєдобісся”, що йде в розріз із тим, що декларує партія “Голос”, а, взагалі, вихваляє Кернеса-старшого і Кернеса-молодшого.



"Для представника "Голосу" краще Кернеса нема. Це при тому, що на виборах 2020 року в "Голосу" була своя кандидатка на посаду Харківського міського голови. Пархоменко є щирим прихильником померлого мера та є знайомим його сина, депутата облради - Кирила Кернеса", - йдеться в матеріалі на сайті руху "Чесно".

З оточення Кернеса в мери балотуються два кандидати – в.о. міського голови Ігор Терехов та колишній міський голова Харкова Михайло Добкін.

За даними політолога Володимира Цибулька, на Терехова робить ставку команда президента Володимира Зеленського.