Представник Путіна знайшов плюси у глобальному потеплінні
Спецпредставник президента Росії Путіна з питань клімату Руслан Ельдегеріев заявив, що в глобальному потеплінні є свої плюси
Про це повідомляє РБК.
На думку спецпредставника, при підвищенні середньосвітової температури “можна буде вирощувати сільськогосподарські культури в північних широтах, де вони раніше не могли рости”.
При цьому Ельдегеріев зазначив, що зараз там відсутня відповідна інфраструктура, “немає доріг і портів, а значить можливості вивезти продукцію”. Разом з тим спецпредставник Путіна наголосив, що у глобального потепління є і “велике число істотних мінусів”, зокрема, “деградація ґрунтів”.
- Нагадаємо, що ООН закликала людство скоротити викиди в повітря для протидії глобальному потеплінню.
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