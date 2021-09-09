Представник Путіна знайшов плюси у глобальному потеплінні

Про це повідомляє РБК.

На думку спецпредставника, при підвищенні середньосвітової температури “можна буде вирощувати сільськогосподарські культури в північних широтах, де вони раніше не могли рости”.

При цьому Ельдегеріев зазначив, що зараз там відсутня відповідна інфраструктура, “немає доріг і портів, а значить можливості вивезти продукцію”. Разом з тим спецпредставник Путіна наголосив, що у глобального потепління є і “велике число істотних мінусів”, зокрема, “деградація ґрунтів”.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb