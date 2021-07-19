Представник Зеленського заявив, що в окупованому Криму найбільшої шкоди екології завдає завод Фірташа

Про це повідомляє Укрінформ

"На цей момент ми можемо виділити кілька фактів, які суттєво впливають на погіршення екологічної ситуації на окупованому півострові, зокрема, діяльність на півночі Криму підприємства "Кримський Титан" і інших об'єктів хімічної промисловості" - зазначив Кориневич.

Крім того, повідомив він, на погіршення екологічної ситуації впливає інтенсивний відбір окупаційною адміністрацією підземних джерел, що спричиняє зникнення води у водоносних горизонтах, а також знищення об'єктів заповідного фонду, в тому числі через видобуток корисних копалин, і забруднення акваторії Чорного моря, зокрема, діяльністю військових формувань РФ.

За словами Кориневича, погіршилася ситуація на окупованому півострові в результаті реалізації державою-окупантом інфраструктурних проєктів.