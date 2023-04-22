Представники бізнесової та політичної "еліт" РФ шукають контактів з Україною та Заходом, - ГУР
Представники бізнесової та політичної еліт Росії шукають контактів з Україною та Заходом, аби отримати гарантії власної безпеки після поразки РФ
Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив у ефірі національного телемарафону, повідомляє ГУР у telegram.
За його словами, представники "еліт" РФ бояться за своє майбутнє і тому шукають контакти з Україною та іншими країнами, щоб отримати можливі гарантії безпеки після поразки Росії.
"Шукають виходи, безумовно. І не лише з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для своїх статків, для своїх сімей, є досить широкою", – сказав Юсов.
Він наголосив, що таким чином вони намагаються у майбутньому уникнути притягнення до відповідальності.
"Зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, але є вже також і представники політичного сегмента верхівки мешканців Кремля. Цей процес тільки набиратиме обертів", – переконаний Юсов.
Він спрогнозував, що кількість таких контактів буде зростати.
"Україна, безумовно, використовує будь-які інструменти, найбільш креативні підходи для того, щоб прискорити звільнення наших територій, притягнення держави-агресора до відповідальності. Багато контактів та операцій реалізується, про які зараз ми не можемо говорити. Але після перемоги, повірте, буде багато цікавого", – пообіцяв Юсов.
- 7 квітня в ГУР заявили, що у Росії з'являються місцеві групи збройного опору режимові Путіна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе