Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив у ефірі національного телемарафону, повідомляє ГУР у telegram.

За його словами, представники "еліт" РФ бояться за своє майбутнє і тому шукають контакти з Україною та іншими країнами, щоб отримати можливі гарантії безпеки після поразки Росії.

"Шукають виходи, безумовно. І не лише з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для своїх статків, для своїх сімей, є досить широкою", – сказав Юсов.

Він наголосив, що таким чином вони намагаються у майбутньому уникнути притягнення до відповідальності.

"Зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, але є вже також і представники політичного сегмента верхівки мешканців Кремля. Цей процес тільки набиратиме обертів", – переконаний Юсов.

Він спрогнозував, що кількість таких контактів буде зростати.

"Україна, безумовно, використовує будь-які інструменти, найбільш креативні підходи для того, щоб прискорити звільнення наших територій, притягнення держави-агресора до відповідальності. Багато контактів та операцій реалізується, про які зараз ми не можемо говорити. Але після перемоги, повірте, буде багато цікавого", – пообіцяв Юсов.