ГУР: у Росії з'являються місцеві групи збройного опору режимові Путіна
Громадяни Росії позбавлені легітимних засобів боротьби з путінським режимом, тож у країні з'являються групи активістів, готові чинити збройний опір
Про це в етері телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов.
"Ситуація в самій Росії стає все більш напруженою. З’являються місцеві групи активістів, які готові до тепер уже збройного опору проти внутрішньої окупації, якою вони вважають владу Путіна і його режиму, і в такий спосіб готові захищати власні права, оскільки влада Путіна позбавила населення самої Російської Федерації до будь-яких легітимних засобів боротьби. І іноагенти, і тюрми, і замахи, і напади – це той режим терору, в якому росіяни давно живуть, не всі хочуть з цим миритись", - наголосив представник ГУР.
- Нагадаємо, група, яка називає себе Російський добровольчий корпус, заявила, що знову проникла з України на територію Росії, до Брянської області і повернувся без втрат.
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