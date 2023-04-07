ГУР: у Росії з'являються місцеві групи збройного опору режимові Путіна

Про це в етері телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов.

"Ситуація в самій Росії стає все більш напруженою. З’являються місцеві групи активістів, які готові до тепер уже збройного опору проти внутрішньої окупації, якою вони вважають владу Путіна і його режиму, і в такий спосіб готові захищати власні права, оскільки влада Путіна позбавила населення самої Російської Федерації до будь-яких легітимних засобів боротьби. І іноагенти, і тюрми, і замахи, і напади – це той режим терору, в якому росіяни давно живуть, не всі хочуть з цим миритись", - наголосив представник ГУР.